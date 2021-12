Framers Protest Latest Update: किसान आंदोलन अभी खत्म होगा या नहीं, इसकी भावी रूपरेखा तय करने के लिए आज यानी शनिवार को 11 बजे दिल्ली के सिंघु बार्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की अहम बैठक होनेवाली है. इस बैठक में किसान आंदोलन के आगे की कार्ययोजना को लेकर फैसला होगा कि इसे खत्म किया जाए या नहीं. हालांकि, भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता राकेश टिकैत (BKU leader Rakesh Tikait ) की बातों से यह संकेत मिल रहे हैं कि किसानों का आंदोलन अभी चलता रहेगा.Also Read - Winter Session of Parliament Live Updates: चौथे दिन भी हंगामा और नारेबाजी, विपक्षी नेताओं ने राज्सभा से वॉकआउट किया

किसान नेता राकेश टिकैत ने सिंघु बार्डर बार्डर पर होने वाली बैठक से पहले कहा है कि आज बैठक में किसान आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा और सरकार बातचीत करेगी तो कैसे बातचीत करनी है, इस पर चर्चा की जाएगी.

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी की हमारी मांग भारत सरकार से है. बातचीत अभी शुरू हुई है, हम देखेंगे कि यह कैसे चलता है. राकेश टिकैत ने कहा है कि हम आज की बैठक में कोई रणनीति विकसित नहीं करेंगे, हम केवल चर्चा करेंगे कि आंदोलन कैसे आगे बढ़ता है.

Talks b/w Haryana CM & farmers yesterday remained inconclusive, although they’ve agreed to take back the cases registered against farmers. Like Punjab, we need state-wise compensation for deaths of farmers &employment: BKU leader Rakesh Tikait on Farmers Association meeting today pic.twitter.com/LSnPT7OXZK

