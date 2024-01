आज भारत पहुंचेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, जयपुर के हवामहल में UPI ट्रांजैक्शन भी करेंगे

France President Visit in India: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों आज यानि 25 जनवरी को भारत आ रहे हैं. आज करीब 2 बजे वे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. जयपुर में वे सबसे पहले आमेर का किला जाएंगे. इसके बाद वे भारतीय कारीगरों, भारत-फ्रांस कल्चरल प्रोजेक्ट्स के स्टेकहोल्डर्स के साथ-साथ छात्रों से बातचीत करेंगे.

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैक्रो से मुलाकात करेंगे. यहां से पीएम मोदी और मैक्रो जयपुर के जंतर-मंतर और हवा महल में जाएंगे. जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच जयपुर में ही द्विपक्षीय बैठक होगी. इस बैठक के बाद मोदी और मैक्रों जयपुर का सड़को पर रोड शो करेंगे. माना जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, हवा महल में यूपीआई ट्रांजैक्शन भी करेंगे.

इमैनुएल मैक्रों भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं. यही वजह है कि आज राष्ट्रपति मैक्रों का दिन बेहद खास होने वाला है. फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की ये यात्रा भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के लिए अहम रहेग

A new landmark in 🇮🇳-🇫🇷 partnership!

President @EmmanuelMacron of France is arriving in India tomorrow to participate as the Chief Guest at the Republic Day celebrations 2024.

Here’s a brief snapshot of the high level interactions between #IndiaFrance. pic.twitter.com/Nbn7L8hsUZ

— Indian Diplomacy (@IndianDiplomacy) January 24, 2024