नई दिल्लीः भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन(Mohammad Azharuddin) पर एक ट्रवेल एजेंट ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है. ट्रेवेल एजेंट मोहम्मद शदाब ने अजरुद्दीन सहित कुल तीन लोगों पर 20 लाख रुपये के धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. पूर्व कप्तान पर यह केस औरंगाबाद में दर्ज हुआ है. वहीं दूसरी तरफ पूर्व क्रिकेटर ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया है.

पूर्व सांसद अजहरुद्दीन ने कहा कि मुझ पर लगे सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और एजेंट केवल पापुलर्टी पाने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है. उन्होंने कहा कि मैं अपनी लीगल टीम से बात कर रहा हूं और इस पर राय लेने के बाद जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Aurangabad: FIR registered against three people including former cricketer Mohammed Azharuddin (file pic) for allegedly duping a travel agent, Mohammad Shadab, of more than Rs 20 lakh. Investigation underway. #Maharashtra pic.twitter.com/u4O2dB7sdh

I strongly rubbish the false FIR filed against me in Aurangabad. I’m consulting my legal team, and would be taking actions as necessary pic.twitter.com/6XrembCP7T

