ओडिशा से कोलकाता के लिए फ्री बस सेवा शुरू, मुख्यमंत्री पटनायक ने की थी घोषणा

Free Bus Service In Odisha: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रविवार (4 जून) को बालासोर ट्रिपल ट्रेन हादसे को मद्देनजर रखते हुए कोलकाता के लिए फ्री बस सेवा की घोषणा की थी. इसी के तहत बीती रात साढ़े 11 बजे पुरी से कुल 20 बसें, भुवनेश्वर से 23 बसें और कटक से 16 बसें कोलकाता के लिए रवाना की गई. इस बात की जानकारी ओडिशा मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोमवार को दी.

Odisha is providing free bus services to the people who want to travel to Kolkata in view of the disruption of rail services due to #Bahanaga train mishap. A total of 20 buses from Puri, 23 buses from Bhubaneswar & 16 buses from Cuttack have left for Kolkata as of 11:30PM on June… — ANI (@ANI) June 5, 2023