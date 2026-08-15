फ्री कोचिंग और एक करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग....PM नरेंद्र मोदी ने लाल किले से की 10 बड़ी घोषणाएं

10 Major Announcements: पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत का रोडमैप पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. एक बड़ी घोषणा फ्री ऑनलाइन कोचिंग की है. वहीं दूसरी ओर पीएम ने एक करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने की बात कही है.
पीएम मोदी ने कहा कि मैं लाल किले से प्राचीर से देश में शक्ति की सप्तधारा का आह्नान करता हूं. ये अगले पांच से सात साल तक देश को नई ऊर्जा देंगे. इसमें मैन्युफैक्चरिंग पावर, कृषि और खाद्य उत्पादन, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, गति शक्ति यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, रक्षा शक्ति, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी और भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ाने की बात है.
पीएम मोदी ने युवाओं को फ्री ऑनलाइन कोचिंग और एक करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने की घोषणा की है. पीएम मोदी ने कहा है कि इससे निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों से आर्थिक बोझ कम होगा.
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस दशक में पांच नए परमाणु रिएक्टर बनाने का लक्ष्य है और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु बिजली उत्पादन करने की कोशिश है.
पीएम मोदी ने कहा कि देश को विकसित देश बनाने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देना होगा. दुनिया के टॉप-5 बैंकों में एक भारत का होना चाहिए तो फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हों.
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि महिलाओं के सम्मान में आगे आइए. राजनीतिक दलों से आग्रह है कि समय की मांग है कि महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए.
पीएम मोदी ने बताया कि सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां लगाने पर तेजी से काम हो रहा है. तीन प्लांट शुरू हो चुके हैं. अगले 7 से 8 साल में और प्लांट शुरू करने की योजना है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसे वेपनाइज्ड करने में लगी है. संसाधनों का वेपनाइज्ड, पेट्रोल, डीजल, खाद, दवाईयां, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज्ड किया जा रहा है. अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर पिछले एक दशक में सही दिशा में न चले होते तो हम ऐसी चुनौतियों का मजबूती से सामना कैसे करते.
पीएम मोदी ने ‘मेड इन इंडिया 6जी‘ को घर-घर तक पहुंचाने का ऐलान किया है. साल 2030 तक 6जी तकनीक के विकास में वैश्विक नेतृत्व करने का भी बात कही है.
पीएम मोदी ने कहा है कि सिविल डिफेंस में सुधार करने की घोषणा की है. साथ ही बताया है कि डिफेंस उद्योग कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है.
गांव और शहरों में पांच से 15 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट हंट चलाया जाएगा. इसका लक्ष्य ओलंपिक 2036 तक भारत को मेडल पावर हाउस बनाना है. विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी.
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