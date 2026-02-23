Hindi India Hindi

Free Food Kits For 40 Lakh Families Punjab Announces Meri Rasoi Scheme

इस राज्य में 40 लाख परिवारों को मुफ्त राशन किट का तोहफा, 'मेरी रसोई' योजना से मिलेगा मुफ्त तेल, चीनी और दाल

पंजाब सरकार ने 'मेरी रसोई' योजना शुरू की है, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थी 40 लाख परिवारों को हर तीन महीने में मुफ्त राशन किट दी जाएगी. किट में दाल, चीनी, नमक, हल्दी और सरसों तेल शामिल होंगे.

पंजाब सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘मेरी रसोई’ योजना की शुरुआत की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के 40 लाख परिवारों को हर तीन महीने में मुफ्त खाद्य किट दी जाएगी. ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत परिवारों के लिए लागू होगी और इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों, खासकर बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराना है.

मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि सरकार पहले से ही लाभार्थियों को सब्सिडी वाला गेहूं उपलब्ध करा रही है. अब ‘मेरी रसोई’ योजना के जरिए अतिरिक्त खाद्य सामग्री देकर पोषण स्तर को और मजबूत किया जाएगा. सरकार का मानना है कि केवल अनाज देने से संतुलित आहार सुनिश्चित नहीं होता, इसलिए दाल, तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं को भी शामिल किया गया है.

योजना के तहक क्या-क्या मिलेगा?

इस योजना के तहत हर परिवार को हर तिमाही एक खाद्य किट दी जाएगी. किट में दो किलोग्राम दाल, दो किलोग्राम चीनी, एक किलोग्राम आयोडीन युक्त नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और एक लीटर सरसों का तेल शामिल होगा. सरकार का कहना है कि इन वस्तुओं से परिवारों को आवश्यक पोषक तत्व मिलेंगे और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा.

मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि सरकार ने पाया है कि कई गरीब परिवारों के बच्चे पर्याप्त पोषण नहीं पा रहे हैं. इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए इस योजना को तैयार किया गया है. उनका कहना है कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि पंजाब में कोई भी व्यक्ति कुपोषण का शिकार न हो और हर घर में पौष्टिक भोजन पहुंचे.

‘मेरी रसोई’ योजना को मार्कफेड और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से लागू किया जाएगा. सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. अधिकारियों को नियमित रूप से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किट में दी जाने वाली वस्तुएं तय मानकों पर खरी उतरें.

गरीब परिवारों को मिलेगी राहत

योजना की पहली किस्त अप्रैल से वितरित की जाएगी. सरकार का दावा है कि वितरण प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित होगी, ताकि किसी भी लाभार्थी को परेशानी का सामना न करना पड़े. इसके लिए स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों को पहले से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं. राज्य सरकार का मानना है कि इस पहल से गरीब परिवारों को आर्थिक राहत भी मिलेगी. महंगाई के दौर में खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसे में मुफ्त किट से परिवारों का खर्च कुछ हद तक कम होगा. साथ ही बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार से स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च भी घटेगा.

