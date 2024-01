भारत को ओलंपिक गेम्स की मेजबानी के लिए मिला फ्रांस का साथ, राष्ट्रपति मैक्रों का बड़ा ऐलान

Olympic Games In India: भारत को ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करने के लिए फ्रांस का साथ मिल गया है. भारत के दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इसे लेकर शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा, ‘फ्रांस भारत के उस इरादे का समर्थन करेगा, जिसके तहत वह भविष्य में भारत में ओलंपिक गेम्स का आयोजन करना चाहता है.’

राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा, ‘हमें आपके साथ खेलों पर मजबूत सहयोग बनाने में खुशी होगी. हम भविष्य में भारत में ओलंपिक खेलों के आयोजन के आपके इरादे का निश्चित रूप से समर्थन करेंगे.’

#WATCH | Delhi: French President Emmanuel Macron says, “… We will be delighted to build a stronger cooperation on sports with you. We will definitely support your intention to organize the Olympic Games in India for the future.” (26.01) pic.twitter.com/zQt2pjDhVw

— ANI (@ANI) January 27, 2024