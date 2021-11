Snowfall In Kashmir: गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत कश्मीर में ऊंचाई पर स्थित कई क्षेत्रों में शुक्रवार को बर्फबारी हुई. वहीं, मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई. अधिकारियों ने बताया कि कुपवाड़ा के माछिल और तंगधार, बांदीपोरा के गुरेज, बारामुला के गुलमर्ग, गांदरबल के सोनमर्ग तथा ऊंचाई पर स्थित कुछ और इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई. बर्फबारी के कारण बांदीपोरा-गुरेज रोड को यातायात के लिए अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है.Also Read - कश्मीर में बर्फबारी से मुश्किल, बर्फ में फंसे दो लोगों की मौत, मृतक संख्या बढ़कर पांच हुई

घाटी के कुछ मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई. मौसम विभाग ने घाटी के कुछ क्षेत्रों में शुक्रवार को हल्की बारिश या बर्फबारी का अनुमान जताया है. शनिवार से कुछ दिन के लिए मौसम मुख्य रूप से सूखा रह सकता है.



उधर, बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए कुछ महत्वपूर्ण नंबर भी साझा किए हैं.

#WATCH Tourists throng Gulmarg as region receives season's fresh snowfall. #gulmarg #snowfall pic.twitter.com/MUDUkYh6zC

उन्होंने पर्यटकों को पहाड़ी इलाकों में जाने से पहले जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह देते हुए जरूरत पड़ने पर दिए गए मोबाइल नंबरों पर तुरंत संपर्क करने को कहा है.

#WATCH | Jammu and Kashmir: Tourists throng Gulmarg as the region receives fresh snowfall today pic.twitter.com/72g0JSP6O5

— ANI (@ANI) November 5, 2021