नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार यानी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के माध्यम से सुबह 11 बजे देश को संबोधित करेंगे. आज के एपिसोड में पीएम मोदी एनआरसी और नागरिकता विधेयक पर बात कर सकते हैं. इस बिल को लेकर अभी तक देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है. बीते मंगलवार को पीएमओ की आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आज के एपिसोड के लिए लोगों से विषय और मुद्दे मांगे थे जिनपर वो चर्चा चाहते हैं.

The final #MannKiBaat of 2019 will be held tomorrow at 11 AM. Do join. pic.twitter.com/Bu0N4h1ajN

पीएमओ (PMO) की आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा गया था कि “इस महीने के #MannKiBaat के लिए अपने विचारों और सुझावों को साझा करें, जो 29 तारीख को होगा. अपना संदेश रिकॉर्ड करने के लिए, 1800-11-7800 डायल करें, NaMo ऐप ओपन फोरम या MyGov पर लिखें”.

Share your ideas and suggestions for this month’s #MannKiBaat, which will take place on the 29th.

Dial 1800-11-7800 to record your message, write on the NaMo App Open Forum or on MyGov. https://t.co/YBbbSTdP7i

— PMO India (@PMOIndia) December 17, 2019