राज ठाकरे से छगन भुजबल तक... वो नेता जो उद्धव का छोड़ गए साथ, एकनाथ शिंदे ने तो छीन लिया शिवसेना का नाम-निशान

शिवसेना के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि पार्टी को समय-समय पर बड़े नेताओं की बगावत का सामना करना पड़ा है. सबसे पहले राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी थी.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/from-chhagan-bhujbal-to-eknath-shinde-full-list-of-leaders-who-left-uddhav-thackeray-shiv-sena-8449275/ Copy

2022 में टूट के बाद अब उद्धव ठाकरे गुट सबसे बड़े सियासी संकट का सामना कर रहा है. (ANI)

शिवसेना बनने के बाद सबसे पहले भाई राज ठाकरे का छूटा साथ.

2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत से टूटी थी शिवसेना

उद्धव ठाकरे से छिन गया था पार्टी का नाम और निशान.

अब शिवसेना UBT में टूट के बाद उद्धव के साथ बचे 3 सांसद.

Shiv Sena UBT Political Crisis: महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी घमासान मचा हुआ है. इस बार उद्धव ठाकरे के गुट में टूट हो गई है. शिवसेना (UBT) के 9 में से 6 लोकसभा सांसदों ने बगावत कर दी है. उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर एकनाथ शिंदे गुट में विलय की अपील की है. इससे पहले 2022 में शिंदे गुट ने बगावत की थी और शिवसेना में टूट हो गई थी, तब चुनाव आयोग ने बहुमत के आधार पर शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था. शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न (तीर कमान) दे दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला बरकरार रखा था. अब इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 3 सांसद रह गए हैं.

आइए जानते हैं साल दर साल उद्धव ठाकरे का साथ कौन-कौन नेता छोड़कर गए? कैसे एकनाथ शिंदे गुट को चुनाव आयोग ने असली शिवसेना माना था?

बाल ठाकरे के परिवार में कौन-कौन?

ये कहानी बाल साहब ठाकरे और उनके भाई श्रीकांत ठाकरे से शुरू होती है. बाल ठाकरे के बेटे बिंदु माधव, जयदेव और उद्धव ठाकरे हैं. बड़े बेटे बिंदु माधव की 20 अप्रैल 1996 को एक सड़क हादसे में मौत हो गई. उनकी पत्नी माधवी ठाकरे को राजनीति में कभी भी दिलचस्पी नहीं रही. मझले बेटे जयदेव की अपने परिवार से कभी नहीं बनी. हालांकि, उनकी पत्नी स्मिता ठाकरे पहले परिवार और राजनीति में दखल देती थीं. बाद में जयदेव और स्मिता अलग हो गए.लेकिन, पति से अलग होने के बाद भी स्मिता ठाकरे मातोश्री में ही रहती थीं. उद्धव ठाकरे छोटे बेटे हैं. उनकी पत्नी का नाम रश्मि ठाकरे है. वहीं, बाल ठाकरे के छोटे भाई श्रीकांत ठाकरे के दो बेटे हैं. राज ठाकरे और रमेश ठाकरे. राज ठाकरे की पत्नी का नाम शर्मिला ठाकरे है.

क्या महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे बंधुओं का हो गया ‘गेम ओवर’? साथ आना भी लोगों को नहीं आया रास! जानें क्या कहते हैं निकाय चुनाव के नतीजे

शिवसेना छोड़ने वाले पहले नेता थे राज ठाकरे

उद्धव ठाकरे पहले अपनी फोटोग्राफी और एडवरटाइजिंग एजेंसी में बिजी रहते थे. इसलिए उनके भाई राज ठाकरे शिवसेना में एक्टिव रहे. उनकी राजनीति लंबे समय तक मराठी अस्मिता, भाषा विवाद और सांस्कृतिक मुद्दों पर केंद्रित रही है. लेकिन, जब बाल ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, तो राज ठाकरे को उद्धव का नेतृत्व मंजूर नहीं हुआ. उन्होंने पार्टी से अलग होने का मन बना लिया.

महाराष्ट्र में ढह गया 3 दशक पुराना ठाकरे किला, BJP का स्वैग से हुआ स्वागत, 29 निगमों का पूरा हाल

राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़, बनाई नई पार्टी

नवंबर 2005 से पहले तक सबकुछ ठीक था. दोनों भाई साथ थे. 27 नवंबर 2005 को राज ठाकरे के घर के बाहर हजारों लोग इकट्ठा थे. राज ठाकरे ने माइक पकड़ा और बोले, “मेरा झगड़ा मेरे विट्ठल के साथ नहीं है. कुछ लोग हैं, जो राजनीति की ABC नहीं समझते हैं. इसलिए मैं शिवसेना के नेता के पद से इस्तीफा दे रहा हूं. बाला साहेब ठाकरे मेरे भगवान थे, हैं और रहेंगे.” इसके बाद 18 दिसंबर 2005 को शिवाजी पार्क जिमखाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. इसमें 36 साल के राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होने का ऐलान कर दिया. उन्होंने नई पार्टी बनाई. नाम रखा- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS).

उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वाले कौन-कौन?

छगन भुजबल: छगन भुजबल कभी उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी नेता हुआ करते थे. 1991 में उनकी वजह से शिवसेना में पहली बार टूट हुई. भुजबल 17 विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए. 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की स्थापना के समय ही छगन भुजबल कांग्रेस का साथ छोड़कर शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए. 2023 में जब NCP में टूट हुई, तब वो अजित पवार गुट में शामिल थे. बाद में चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को असली NCP माना.

वर्तमान में छगन भुजबल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) में ही हैं. वो महाराष्ट्र के येवला से विधायक हैं और देवेंद्र फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी. भुजबल 2009-2010 और 1999-2003 तक महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं.

नारायण राणे: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे का नाम भी शिवसेना छोड़ने वालों की लिस्ट में शामिल है. 2005 में शिवसेना ने पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण नारायण राणे को निकाल दिया था. इसके बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए. राणे के कई करीबी नेताओं ने भी उस दौरान शिवसेना छोड़ दी थी.

एकनाथ शिंदे: साल 2022 में शिवसेना में अब तक की सबसे बड़ी टूट हुई थी. 20 जून 2022 को शिवसेना के 55 में से 39 विधायक शिंदे के साथ चले गए. उस समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे. बगावत के बाद राज्यपाल ने सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश दिया. उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया. इस तरह उनकी सरकार गिर गई. बाद में शिंदे ने BJP के साथ मिलकर सरकार बना ली. शिंदे CM बने और फडणवीस डिप्टी CM. शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट ने भी असली शिवसेना माना. उद्धव ठाकरे गुट को नया नाम और निशान मिला. पार्टी को शिवसेना (UBT) नाम दिया गया. चुनाव चिह्न मशाल मिला.

शिवसेना UBT में कौन-कौन हुए बागी?

भाऊसाहेब वाकचौरे (शिरडी)

नागेश पाटिल आष्टीकर (हिंगोली)

संजय दीना पाटिल (मुंबई नॉर्थ-ईस्ट)

संजय हरिभाऊ जाधव (परभणी)

ओमप्रकाश राजे (उस्मानाबाद)

संजय देशमुख (यवतमाल)

इस टूट के बाद अब सिर्फ अरविंद सावंत (मुंबई साउथ), अनिल देसाई (मुंबई साउथ सेंट्रल) और राजा भाऊ वाजे (नासिक) ही उद्धव ठाकरे के साथ हैं. संजय राउत ने कहा कि बाकी सांसदों को खुद सामने आकर अटकलों का खंडन करना चाहिए.

क्या फिर टूटने वाली है शिवसेना? उद्धव ठाकरे के 9 में से 7 सांसद होंगे बागी! शिंदे गुट के दावे से बढ़ी टेंशन