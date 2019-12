नई दिल्‍ली: कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को आपत्तिजनक बयान दिया. कांग्रेस के लोकसभा सदस्‍य ने सदन में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बोलते हुए कहा, मेक इन इंडिया से भारत धीरे-धीरे रेप इन इंडिया की ओर बढ़ रहा है. कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने लोकसभा में कहा, दुर्भाग्‍यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री हर चीज पर बोलते हैं, इस मुद्दे (महिलाओं के खिलाफ अपराध) पर चुप हैं. भारत ‘मेक इन इंडिया’ से धीरे-धीरे ‘रेप इन इंडिया’ की ओर बढ़ रहा है.

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस नेता चौधरी ने सदन में सवाल किया था कि जम्मू-कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और दूसरे नेताओं को कब रिहा किया जाएगा और क्या वहां राजनीति गतिविधि बहाल है? इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि जम्मू-कश्मीर में हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ने का निर्णय स्थानीय प्रशासन की ओर से लिया जाएगा तथा वहां के मामले में केंद्र सरकार दखल नहीं देगी.

Adhir Ranjan Chaudhary,Congress in Lok Sabha: Unfortunate that Prime Minister who speaks on everything, is silent on this issue(crimes against women).From ‘make in India’, India is slowly heading towards ‘rape in India’. pic.twitter.com/UlnkwEE9U5

शाह ने कहा कि हम उन्‍हें एक भी दिन अतिरिक्‍त जेल में रखना नहीं चाहते हैं. जब प्रशासन सोचता है कि यह सही समय है तो राजनेताओं को छोड़ दिया जाएगा. फारुख अब्‍दुल्‍ला के पिता को 11 साल तक कांग्रेस ने जेल में डाला था, लेकिन हम उन्‍हें फॉलों नहीं करना चाहते हैं. जब भी प्रशासन तय कर लेगा, उन्‍हें रिहा कर दिया जाएगा.

Amit Shah:We don’t want to keep them even a day extra in jail,when administration thinks its right time,political leaders will be released.Farooq Abdullah’s father was kept in jail for 11 years by Congress,we dont want to follow them,as soon as admin decides,they will be released pic.twitter.com/PTKePOEn7x

— ANI (@ANI) December 10, 2019