BJP के 'Big Boss' नितिन नबीन के बारे में ये 10 बातें जानते हैं आप? जानिये पार्टी वर्कर से कैसे तय किया सबसे युवा अध्यक्ष का सफर
नितिन नबीन एक मजबूत राजनीतिक परिवार से आते हैं और अनुभवी BJP नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं, जिनकी 2006 में मृत्यु हो गई थी. इसके बाद ही नितिन नबीन (Nitin Nabin) चुनावी राजनीति में आए.
नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं. मंगलवार को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नए नए ‘Bigg Boss’ यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला. शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के साथ-साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे. राष्ट्रीय राजधानी में हुए इस कार्यक्रम में BJP के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्य इकाई के अध्यक्ष और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी मौजूद थे. सोमवार को हुए नॉमिनेशन के बाद उनका चुनाव निर्विरोध किया गया. 45 साल के नितिन नबीन (Nitin Nabin) की नियुक्ति को इस साल और अगले साल होने वाले अहम राज्यों के चुनावों और साल 2029 के आम चुनाव से पहले BJP के संगठनात्मक मजबूती और नई पीढ़ी को आगे लाने पर नए सिरे से जोर देने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.
ABVP से शुरू हुई थी नितिन नबीन की राजनीतिक यात्रा
- नितिन नवीन बिहार कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुना गया है.
- वह 45 साल के हैं और नितिन गडकरी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए BJP के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं.
- नवीन पटना के बांकीपुर से 5 बार के विधायक हैं, जो बिहार में BJP के सबसे मजबूत शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है.
- BJP के नए प्रमुख अभी बिहार सरकार में लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री के रूप में कार्यरत हैं.
- BJP में उनका उदय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व शैली और अमित शाह के संगठनात्मक इनपुट से जुड़ा हुआ है.
- नितिन नबीन एक मजबूत राजनीतिक परिवार से आते हैं और अनुभवी बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं, जिनकी 2006 में मृत्यु हो गई थी. इसके बाद ही वह चुनावी राजनीति में आए.
- नबीन ने अपनी राजनीतिक यात्रा ABVP के माध्यम से शुरू की और बाद में BJP के युवा विंग में आगे बढ़े.
- नितिन नबीन ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और BJYM बिहार अध्यक्ष समेत प्रमुख संगठनात्मक भूमिकाएं निभाई हैं.
- नबीन ने BJP के छत्तीसगढ़ में बदलाव में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक भूमिका निभाई, पार्टी की 2023 विधानसभा जीत की सही भविष्यवाणी की और बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के मजबूत प्रदर्शन की देखरेख की.
- बिहार में संख्यात्मक रूप से छोटे समूह, कायस्थ समुदाय से होने के कारण उनका उत्थान जातिगत समीकरणों पर संगठनात्मक क्षमता के लिए बीजेपी नेतृत्व की प्राथमिकता को रेखांकित करता है.
छत्तीसगढ़ में चला जादू
साल 2023 में नितिन नबीन को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में BJP की कमान संभालने का काम सौंपा गया था. यह उस समय की बात है जब भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस काफी मजबूत मानी जा रही थी और ज्यादातर एग्जिट पोल में उसी पार्टी की जीत का अनुमान लगाया गया था. हालांकि, नबीन के नेतृत्व में BJP ने स्पष्ट बहुमत से जीत हासिल की. राजनीतिक जानकारों ने बड़े पैमाने पर जमीनी काम की ओर इशारा किया, जिसमें संगठनात्मक पुनर्गठन और माइक्रो-लेवल कोऑर्डिनेशन पर जोर देना शामिल था, और यह सब नबीन की नई भूमिका में देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी (जिसके पास पहले से ही एक मजबूत जमीनी प्लेटफॉर्म है) लगातार चौथी बार ऐतिहासिक लोकसभा जीत की योजना बना रही है.
BJP ने क्यों सौंपी अहम जिम्मेदारी?
शायद बिहार में अपनी जीत से ज्यादा यह छत्तीसगढ़ का अभियान था जिसने नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की राह पर ला खड़ा किया, क्योंकि इसने मुश्किल राजनीतिक कामों को पूरा करने की उनकी क्षमता को दिखाया और बीजेपी बॉस बनने से ज्यादा मुश्किल काम कुछ और नहीं हो सकता. नबीन ने दिल्ली में BJP को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाकर इस क्षमता को साबित किया, लगभग तीन दशकों में पहली बार राजधानी पर राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया.
