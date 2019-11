नई दिल्ली: राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को छठ मनाने वाले लोगों को शुभकामनाएं व बधाई दीं. राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, “छठ पूजा के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं. आइए, छठ पूजा पर भगवान सूर्य, नदियों और धरती मां के प्रति हम अपनी आस्था प्रकट करें. मेरी कामना है कि यह पर्व हम सभी के जीवन में खुशहाली लाए तथा हमें प्रकृति का सम्मान करने के लिए प्रेरित करे.”

Greetings and good wishes to fellow citizens on Chhath Pooja. Let this Chhath Pooja be an occasion to express our devotion to Sun God, Mother Earth and rivers. May this festival bring happiness to everyone’s life and inspire us to respect the nature more #PresidentKovind

