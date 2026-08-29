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हींग के सैंपल में मिली गड़बड़ी? Everest समेत 2 कंपनियों की बिक्री पर FSSAI ने लगाई रोक

FSSAI ने Everest और Laljee Godhoo के कंपाउंडेड हींग पाउडर की बिक्री पर रोक लगाई है. जांच में हींग के सैंपल तय खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 29, 2026, 8:06 PM IST
हींग के सैंपल में मिली गड़बड़ी? Everest समेत 2 कंपनियों की बिक्री पर FSSAI ने लगाई रोक
FSSAI ने Everest की कंपाउंडेड हींग और उसके सभी वैरिएंट की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. (Photo from IANS)
  • FSSAI ने Everest और Laljee Godhoo के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया
  • कंपाउंडेड हींग पाउडर की बिक्री पर रोक लगाई गई
  • Laljee Godhoo की हींग में तय सीमा से ज्यादा स्टार्च मिला
  • दोनों कंपनियों से सुधार के लिए एक्शन प्लान मांगा गया

भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने Everest और Laljee Godhoo के हींग पाउडर की बिक्री पर रोक लगा दी है. यह एक्शन खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने के आरोप में लिया गया. FSSAI के मुताबिक, निगरानी और कानूनी सैंपलिंग के दौरान दोनों कंपनियों के कुछ कंपाउंडेड हींग उत्पाद टेस्ट में फेल हो गए. कुछ सैंपल को सब-स्टैंडर्ड बताया गया, जबकि कुछ में गलत लेबलिंग या मिलावट से जुड़ी गड़बड़ी सामने आई.

Everest की हींग के सैंपल में गड़बड़ियां मिली

Everest के कंपाउंडेड हींग और उसके अलग-अलग वैरिएंट के सैंपल प्राथमिक खाद्य प्रयोगशाला में टेस्ट किए गए, इनमें कुछ सैंपल मिसब्रांडेड और सब-स्टैंडर्ड पाए गए. एक सैंपल में अल्कोहल-सॉल्यूबल एक्सट्रैक्ट 0 प्रतिशत मिला, जबकि तय मानक कम से कम 5 प्रतिशत है. पीली हिंग पाउडर में यह मात्रा 3.29 प्रतिशत और काली हिंग पाउडर में 4.4 प्रतिशत मिली. FSSAI ने कहा कि अलग-अलग जगहों से लिए गए हींग के सैंपल में लगातार तय 5 प्रतिशत से कम अल्कोहल-सॉल्यूबल एक्सट्रैक्ट पाया गया. इसके अलावा चिकन मसाला, गरम मसाला और अंडा करी पाउडर जैसे कुछ अन्य उत्पादों की पिछली जांच में भी लेबलिंग से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई थीं.

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Laljee Godhoo की हींग में भी कमी

Laljee Godhoo के कंपाउंडेड हींग और कंपाउंडेड asafoetida के पाउडर और लंप फॉर्म के सैंपल भी तय खाद्य मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए. इतना ही नहीं, कंपाउंडेड हींग बनाने में इस्तेमाल होने वाली कच्ची हींग में भी जरूरत से ज्यादा स्टार्च पाया गया. FSSAI नियमों के मुताबिक, हींग में स्टार्च की मात्रा वजन के हिसाब से 1 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. बाजार से लिए गए सैंपल, कानूनी जांच और कच्चे माल की टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर FSSAI ने कहा कि यह गड़बड़ी अलग-अलग बैचों में भी देखने को मिली.

बिक्री रोकने का आदेश, आगे क्या होगा?

सैंपलिंग के बाद, FSSAI ने Everest की कंपाउंडेड हींग और उसके सभी वैरिएंट की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, और यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी. दोनों कंपनियों को गड़बड़ियों को दूर करने के लिए एक्शन प्लान जमा करने और यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आगे सिर्फ तय मानकों के अनुरूप उत्पाद ही बनाए और बेचे जाएं. FSSAI ने साफ किया है कि अगर कंपनियां संतोषजनक तरीके से नियमों का पालन साबित नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ कानून के तहत आगे भी कार्रवाई की जा सकती है.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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