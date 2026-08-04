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Dabur को FSSAI का बड़ा झटका! '100% Pure' और '100% Natural' दावों वाले कई प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक

FSSAI ने डाबर के कई खाद्य उत्पादों पर कार्रवाई करते हुए '100%' जैसे दावों को भ्रामक बताया है. नियामक ने इन उत्पादों की बिक्री रोकने और 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 4, 2026, 9:41 AM IST
Dabur को FSSAI का बड़ा झटका! '100% Pure' और '100% Natural' दावों वाले कई प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक
  • FSSAI ने डाबर के कई उत्पादों पर किए गए ‘100%’ दावों को भ्रामक बताते हुए बिक्री रोकने का आदेश दिया है.
  • कार्रवाई की जद में शहद, घी, नारियल तेल, एप्पल साइडर विनेगर और अन्य खाद्य उत्पाद शामिल हैं.
  • नियामक ने कंपनी को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है.
  • डाबर ने कहा है कि वह FSSAI के नोटिस की समीक्षा कर रही है और आवश्यक कदम उठाएगी.

देश की प्रमुख आयुर्वेदिक और एफएमसीजी कंपनी डाबर इंडिया को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की तरफ से बड़ा झटका लगा है. खाद्य नियामक ने कंपनी के कई खाद्य उत्पादों पर कार्रवाई करते हुए उनकी बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. FSSAI का कहना है कि इन उत्पादों पर किए गए ‘100%’ से जुड़े दावे उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं और मौजूदा नियमों के अनुरूप नहीं हैं.

FSSAI के मुताबिक, डाबर की वेबसाइट पर कई उत्पादों को ‘100% Natural’, ‘100% Pure’, ‘100% Purity Guaranteed’, ‘100% Organic’ और ‘100% Tender Coconut Water’ जैसे दावों के साथ प्रचारित किया जा रहा था. नियामक का कहना है कि इस तरह के दावे साफ रूप से प्रमाणित नहीं किए जा सकते और खाद्य उत्पादों के विज्ञापन एवं दावों से जुड़े 2018 के नियमों का उल्लंघन करते हैं.

और पढ़ें: Budget 2023: एफएमसीजी उद्योग को मात्रा, मार्जिन के लिहाज से 2023 अच्छा रहने की उम्मीद

कार्रवाई की जद में आने वाले उत्पादों में डाबर शहद, एप्पल साइडर विनेगर, वर्जिन नारियल तेल, तिल का तेल, देसी गाय का घी, नारियल पानी और नारियल दूध जैसे कई लोकप्रिय उत्पाद शामिल हैं. FSSAI ने कहा कि इन सभी उत्पादों पर लगाए गए कुछ दावे उपभोक्ताओं को उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता को लेकर गलत संदेश दे सकते हैं.

जांच के दौरान क्या कुछ पाया गया?

जांच के दौरान नियामक ने ये भी पाया कि डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी पर ‘जैविक भारत’ (Jaivik Bharat) का लोगो प्रदर्शित किया गया था, जबकि उसके लिए आवश्यक वैध ऑर्गेनिक अनुमोदन उपलब्ध नहीं था. इसके अलावा डाबर होममेड कोकोनट मिल्क पर ‘100% Purity’ का दावा भी नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया.
पहले भी भेजा जा चुका था नोटिस

FSSAI ने बताया कि कंपनी को पहले भी इस तरह के दावों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नियामक के अनुसार अपेक्षित सुधार नहीं किए गए. इसके बाद अब सख्त कदम उठाते हुए संबंधित उत्पादों की बिक्री तुरंत रोकने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही कंपनी से 15 दिनों के भीतर विस्तृत ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ (Action Taken Report) भी मांगी गई है.

डाबर इंडिया ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर डाबर इंडिया ने कहा है कि उसे FSSAI का नोटिस प्राप्त हो गया है और कंपनी उसमें उल्लिखित वेबसाइट कंटेंट की समीक्षा कर रही है. कंपनी ने संकेत दिए हैं कि वह नियामक के निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक कदम उठाएगी.

हाल के महीनों में FSSAI खाद्य उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों और दावों के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपनाता नजर आ रहा है. नियामक समय-समय पर विभिन्न खाद्य कंपनियों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अन्य ब्रांड्स के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है ताकि उपभोक्ताओं को सही और पारदर्शी जानकारी मिल सके.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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