FSSAI का बड़ा फैसला! फूड पैकेजिंग में पिन और तार इस्तेमाल बैन, नियम ना मानने पर होगी कार्रवाई

FSSAI ने खाने और फूड पैकेजिंग में धातु की पिन व तार के इस्तेमाल पर रोक लगाई है. नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/fssai-bans-metal-pins-and-wires-in-food-packaging-across-india-immediately-8444859/ Copy

फूड पैकेजिंग में पिन और तार इस्तेमाल बैन (Image: AI)

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) के लिए नई एडवाइजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि खाद्य पदार्थों और उनकी पैकेजिंग में धातु की पिन, स्टेपल पिन, तार या इसी तरह की किसी भी सामग्री का इस्तेमाल तुरंत बंद किया जाए. यह निर्देश देशभर के सभी खाद्य कारोबारियों पर लागू होगा.

खाने की पैकेजिंग में मिल रही थीं धातु की पिन

FSSAI के अनुसार, कई मामलों में देखा गया है कि केक, मिठाई के डिब्बों, स्नैक पैकेट, फूड पार्सल और अन्य खाद्य पैकेजिंग में धातु की पिन या तार का इस्तेमाल किया जा रहा था. कुछ घटनाओं में ये पिन खाने के अंदर या पैकेट से जुड़ी हुई पाई गईं. इससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई है.

स्वास्थ्य के लिए बन सकता है बड़ा खतरा

खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति के खाने के साथ गलती से धातु की पिन या तार शरीर के अंदर पहुंच जाए तो यह गंभीर चोट का कारण बन सकता है. इससे मुंह, गले या पाचन तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है. FSSAI का मानना है कि इस तरह की लापरवाही उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन सकती है.

किन उत्पादों पर लागू होगा नियम

यह नया नियम केक, बेकरी उत्पाद, मिठाई के डिब्बे, स्नैक पैकेट, टेकअवे फूड, फूड पार्सल और अन्य सभी खाद्य पैकेजिंग पर लागू होगा. FSSAI ने स्पष्ट किया है कि किसी भी खाद्य सामग्री को सील करने, बांधने या पैक करने के लिए धातु की पिन, तार या ऐसे किसी भी जोखिम वाले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

FSSAI ने चेतावनी दी है कि यदि कोई कारोबारी इस निर्देश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. इसलिए सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को तुरंत अपनी पैकेजिंग प्रक्रिया की समीक्षा करने की सलाह दी गई है.

उपभोक्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना है मकसद

FSSAI का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना और ग्राहकों को संभावित चोट या स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से बचाना है. खाद्य पैकेजिंग में सुरक्षित विकल्प अपनाने से उपभोक्ताओं का भरोसा भी बढ़ेगा. ऐसे में सभी खाद्य कारोबारियों को नए निर्देशों का पालन करने और सुरक्षित पैकेजिंग का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.