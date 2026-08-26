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एक्सपायर्ड मिठाइयां, कॉकरोच और सड़ी सब्जियां... इन नामी होटलों की रसोई में मिली गंदगी, FSSAI ने भेजा नोटिस

दिल्ली के दो बड़े फाइव स्टार होटलों की जांच में एक्सपायर्ड मिठाइयां, कॉकरोच, सड़ी सब्जियां और सफाई से जुड़ी कमियां मिलीं. FSSAI ने दोनों होटलों को नोटिस भेजा है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: August 26, 2026, 11:25 PM IST
FSSAI notice, Andaz Delhi, JW Marriott, expired sweets
FSSAI ने एक्सपायर्ड मिठाइयां, कॉकरोच और सड़ी सब्जियां के लिए भेजा नोटिस (Image: AI

दिल्ली के एयरोसिटी में मौजूद दो बड़े फाइव स्टार होटल अंदाज दिल्ली (Andaz Delhi) और जेडब्ल्यू मैरियट (JW Marriott) जांच के बाद मुश्किल में घिर गए हैं. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने दोनों होटलों को नोटिस भेजा है. जांच के दौरान खाने की सफाई, सामान रखने, लाइसेंस और फूड सेफ्टी से जुड़ी कई खामियां मिलीं. अधिकारियों ने दोनों होटलों से खाने के कई सैंपल भी लिए हैं. आगे की कार्रवाई जांच और लैब रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी. दोनों होटलों से इस मामले में जवाब मांगा गया है.

अंदाज में 87 किलो एक्सपायर्ड मिठाइयां मिलीं

अंदाज दिल्ली (Andaz Delhi) की जांच में कन्फेक्शनरी एरिया से करीब 87 किलो एक्सपायर्ड मिठाइयां मिलीं. अधिकारियों ने इन्हें मौके पर ही फेंकवा दिया. इसके अलावा एक्सपायर्ड केक बेस और ब्रेड के पैकेट भी मिले. कुछ पुराने ब्रेड पैकेट पर तारीख दोबारा लगाने की बात भी सामने आई. होटल की रसोई में शाकाहारी और मांसाहारी खाना अलग रखने के नियमों में भी कमी मिली. Anayama Kitchen में दोनों तरह के खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कटिंग बोर्ड एक ही पानी के कंटेनर में रखे मिले. रूम डाइनिंग किचन में शाकाहारी खाने के लिए रखे बर्नर पर मांसाहारी खाना बनाए जाने की बात सामने आई.

और पढ़ें: FSSAI की सख्ती का बड़ा असर, खाने की कंपनियों ने पैकेट से हटाए भ्रामक दावे और लेबल भी बदला

कॉकरोच, मक्खियां और गंदगी भी मिली

जांच के दौरान होटल में सफाई और कीड़ों से बचाव को लेकर भी कई कमियां मिलीं. फ्रीजर के पास जिंदा कॉकरोच, ग्राइंडिंग रूम में मक्खियां और मच्छर मिले. कुछ जगहों पर मकड़ी के जाले भी पाए गए. बॉटलिंग प्लांट के पास गुटखा का पैकेट भी मिला. अधिकारियों ने कचरा संभालने, तापमान की निगरानी और एलर्जी वाली चीजों को अलग रखने में भी कमी बताई. होटल के सप्लायरों के FSSAI लाइसेंस और आने वाले कच्चे सामान की तारीख की जांच का रिकॉर्ड भी ठीक नहीं मिला. जांच के लिए घी, मेयोनेज, नारियल पाउडर, दाल, टोमैटो सॉस और दूसरी चीजों के सैंपल लिए गए.

जेडब्ल्यू मैरियट में 59 कमियां मिलीं

जेडब्ल्यू मैरियट की करीब दो दिन चली जांच में कुल 59 कमियां सामने आईं. अधिकारियों ने लाइसेंस और पैकेजिंग से जुड़े नियमों में भी खामियां पाईं. कुछ पैकेट पर FSSAI लाइसेंस नंबर गलत या अधूरे थे. होटल का लाइसेंस भी सही जगह पर साफ तौर पर लगा नहीं मिला. पनीर, खोया, चना मसाला और मिर्च जैसे कुछ सामान के लिए जरूरी लाइसेंस या उसकी मंजूरी की जानकारी नहीं मिली. सफाई की जांच में गंदे बर्तन, खाने की सतहों पर गंदगी, पीने के पानी में कण, कॉकरोच और फल वाली मक्खियां मिलीं. सड़े टमाटर, खराब सेब, खुले में रखा खाना और खराब स्टोरेज कंटेनर भी पाए गए.

बेंगलुरु में भी हुई थी ऐसी जांच

दिल्ली की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब देश में बड़े होटलों और खाने की जगहों की जांच तेज की जा रही है. इससे पहले बेंगलुरु में भी फूड सेफ्टी अधिकारियों ने 26 थ्री स्टार और फाइव स्टार होटलों की जांच की थी. वहां 35 फूड सैंपल लिए गए और एक्सपायर्ड खाना, खराब सब्जियां, सफाई की कमी और लेबल से जुड़ी गड़बड़ियां मिली थीं. द ललित अशोक से 76 किलो मांस, 32 लीटर एक्सपायर्ड दूध और 200 किलो सब्जियां जब्त की गई थीं. ताज यशंवतपुर से 72 किलो मांस और मछली, जबकि बेंगलुरु में रेडिसन ब्लू (Radisson Blu) से 105 किलो एक्सपायर्ड खाना मिला था. दिल्ली में अंदाज और जेडब्ल्यू मैरियट (JW Marriott) पर हुई कार्रवाई भी इसी फूड सेफ्टी अभियान का हिस्सा है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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