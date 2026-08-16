FSSAI की सख्ती का बड़ा असर, खाने की कंपनियों ने पैकेट से हटाए भ्रामक दावे और लेबल भी बदला

FSSAI ने खाने का सामान बनाने वाली कंपनियों के लिए चेतावनी जारी की थी. वो अपने को लेकर कर रहे भ्रामक दावों को हटाएं नहीं तो उनकी खिलाफ कारवाई की जा सकती है. अब इस चेतावनी के बाद कंपनियों ने दिशा निर्देशों पर अमल करना स्टार्ट कर दिया है.

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FSSAI की सख्ती का बड़ा असर (Image: pinterest.com)

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य उत्पादों पर किए जा रहे भ्रामक दावों और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर कई कंपनियों को नोटिस जारी किए थे. अब इन नोटिस का असर दिखने लगा है. FSSAI ने रविवार को बताया कि कई खाद्य कंपनियों ने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं. इनमें पैकेट से भ्रामक दावे हटाना, उत्पादों के नाम बदलना और पैकेजिंग में बदलाव करना शामिल है. एजेंसी के मुताबिक, इन बदलावों का मकसद ग्राहकों को सही जानकारी देना और खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना है.

दो कंपनियों ने बदले उत्पादों के नाम

FSSAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर बताया कि ऑनेस्ट इनोवेशन फॉर यू प्राइवेट लिमिटेड और हेलियोस्टोन स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड को भ्रामक ट्रेडमार्क के इस्तेमाल को लेकर नोटिस दिया गया था. नोटिस मिलने के बाद दोनों कंपनियों ने अपने उत्पादों के नाम में बदलाव कर दिया. FSSAI की कार्रवाई का फोकस ऐसे नाम और दावों पर है, जिनसे ग्राहक किसी उत्पाद को लेकर गलत धारणा बना सकते हैं. एजेंसी ने कहा कि कंपनियों की ओर से किए गए ये बदलाव नियमों के पालन की दिशा में उठाया गया कदम हैं. इससे ग्राहकों को पैकेट पर दी गई जानकारी को समझने में मदद मिलेगी.

‘PPM’ शब्द का इस्तेमाल भी किया बंद

राजस्थान एग्रो एंड जनरल इंडस्ट्रीज के एक मामले का भी FSSAI ने जिक्र किया. कंपनी को भी भ्रामक ट्रेडमार्क के इस्तेमाल के मामले में नोटिस मिला था. इसके बाद कंपनी ने अपने उत्पादों से जुड़े सभी भ्रामक दावों को हटा दिया. साथ ही उत्पादों से संबंधित जानकारी और प्रचार में ‘PPM’ शब्द का इस्तेमाल भी बंद कर दिया गया. वहीं, आयोटा नैनोटेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को गैर-मानकीकृत उत्पाद के मामले में चिन्हित किया गया था. कंपनी ने उत्पाद के लेबल से भ्रामक दावे हटा दिए और गैर-मानकीकृत पानी का उत्पादन भी बंद कर दिया.

इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक वेबसाइट से हटाया

FSSAI ने पंचामृत इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले की भी जानकारी दी. कंपनी को एक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक को लेकर नोटिस जारी किया गया था. नोटिस मिलने के बाद कंपनी ने इस उत्पाद को अपनी वेबसाइट से हटा दिया. इसके अलावा, लिव्योर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के ‘लिव्योर रोस्टेड एडामे बीन्स’ उत्पाद के लेबल पर किए गए ‘वीगन’ और ‘हेल्दी’ दावों को लेकर भी सवाल उठे थे. कंपनी ने माना कि नियमों की सही जानकारी नहीं होने के कारण ये दावे अनजाने में लेबल पर छप गए थे. कंपनी ने इस मामले पर खेद जताया और माफी भी मांगी.

बदले जाएंगे पुराने लेबल और पैकेजिंग

लिव्योर वेंचर्स ने FSSAI को संशोधित लेबल भी दिया है. कंपनी ने कहा कि जिन पैकेजिंग पर नियमों के खिलाफ दावे लिखे हैं, उन्हें नष्ट किया जाएगा. साथ ही भविष्य में ऐसी गलती न हो, इसके लिए उत्पादों के लेबल में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. FSSAI के मुताबिक, कंपनियों की ओर से की गई यह कार्रवाई ग्राहकों के लिए सही जानकारी और सुरक्षा को लेकर अहम है. खाद्य उत्पाद खरीदते समय पैकेट पर लिखी जानकारी ग्राहकों के लिए काफी मायने रखती है. ऐसे में गलत या भ्रामक दावों को हटाने से लोगों को उत्पाद के बारे में बेहतर जानकारी मिल सकेगी.

(इनपुट: IANS)