Fuel Price Hike: चुनाव खत्म लूट चालू… Roll Back Fuel Prices और Inflation Triple Attack – Rs. 50/cylinder Price Hike, Petrol 3.70/ltr, Diesel 3.75/Ltr. Stop the Loot इसी तरह के बैनर पोस्टर लेकर कांग्रेस (Congress) ने बढ़ती मंहगाई के मद्देनजर केंद्र सरकार के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली के विजय चौक (Vijay Chowk Delhi) पर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ शर्म करो, शर्म करो के नारे लगाए. बता दें कि कांग्रेस बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज देशभर में प्रदर्शन कर रही है.

पेट्रोल-डीजल और गैस के दामों में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ दिल्ली के विजय चौक पर इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) भी मौजूद रहे. इस अवसर पर वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, पिछले 10 दिनों में पेट्रोल-डीजल के दामों में 9 बार बढ़ोतरी हो चुकी है. उन्होंने कहा, हमारी मांग है कि बढ़ती कीमतों पर रोक लगाकर उन्हें नियंत्रण में लाया जाए. साथ ही राहुल गांधी ने बताया कि बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है.

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ने कहा, 'हमें पहले ही पता था और इसके बारे में बताया भी था कि जैसे ही पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (Assembly Election 2022) खत्म होंगे, वैसे ही ईंधन के दामों में बढ़ोतरी होगी. हमारी मांग है कि ईंधन की बढ़ी कीमतों को वापस लिया जाए. ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण आम लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सरकार इसे नहीं समझ सकती है.'

