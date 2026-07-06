यूरोपियन कोर्ट में अपनी आखिरी कानूनी लड़ाई हारा नीरव मोदी, भारत आने के सिवाय नहीं बचा कोई रास्ता

नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आरोपी है. वह मार्च 2019 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 6, 2026, 5:10 PM IST
यूरोपियन कोर्ट में अपनी आखिरी कानूनी लड़ाई हारा नीरव मोदी, भारत आने के सिवाय नहीं बचा कोई रास्ता
ED देश-विदेश में लगातार नीरव मोदी की प्रॉपर्टी अटैच करने की कार्रवाई कर रहा है. (ANI)
  • 13500 करोड़ रुपये का है पंजाब नेशनल बैंक घोटाला
  • नीरव मोदी और मेहुल चोकसी 2018 में भारत से भागे
  • 2019 में लंदन में हुई थी नीरव मोदी की गिरफ्तारी
  • मेहुल चोकसी अभी एंटीगा और बरमुडा का नागरिक

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में घोटाले और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को भारत वापस लाने का रास्‍ता साफ हो गया है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, नीरव मोदी का यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स (ECHR) में अपील के तौर पर अपनी आखिरी कानूनी लड़ाई हार चुका है. उसके पास मौजूद सभी कानूनी रास्ते खत्म हो चुके हैं. अब ब्रिटेन उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है.

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, सभी लीगल ऑप्शन खत्म होने और भारत को उसके तुरंत प्रत्यर्पण के लिए दस्तावेज सौंपने के ब्रिटेन के फैसले के बाद नीरव मोदी ने अप्रैल 2026 में ECHR के सामने याचिका दायर की थी. पहले खबर आई थी कि स्ट्रॉसबर्ग स्थित कोर्ट ECHR ने नीरव मोदी की याचिका को गुमनाम रखने की इजाजत दे दी थी. इससे पूरी प्रक्रिया गोपनीय बनी रही. ECHR ने उसे राहत देने से इनकार कर दिया है. इसलिए अब नीरव के प्रत्यर्पण में कोई कानूनी अड़चन नहीं बची है.

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3 बड़े मामलों में है वॉन्टेड

नीरव मोदी फिलहाल भारत में तीन बड़े मामलों में वॉन्टेड है. उसके खिलाफ पहला केस PNB स्कैम का है. इसकी जांच CBI कर रही है. दूसरा केस भी PNB घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच ED कर रही है. तीसरा केस CBI जांच में गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का है. अप्रैल 2021 में यूके की तत्कालीन गृह सचिव प्रीति पटेल ने उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी. इसके बाद से नीरव मोदी की कई जमानत याचिकाएं और अपीलें खारिज हो चुकी हैं. बीते साल मार्च में नीरव मोदी ने प्रत्यर्पण रोकने की आखिरी कोशिश भी गंवा दी थी. इसके बाद उसने भारत में टॉर्चर होने का खतरा बताया था.

147.72 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी हो चुकी अटैच

ED ने अब तक नीरव मोदी की 147.72 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है. इसमें मुंबई और सूरत की प्रॉपर्टी शामिल है. ED की ओर से अटैच की गई प्रॉपर्टी में नीरव मोदी की 8 कारें, एक प्लांट, मशीनरी, ज्वेलरी, पेटिंग और अचल संपत्ति शामिल है. इसके अलावा ED देश-विदेश में लगातार नीरव मोदी की प्रॉपर्टी अटैच करने की कार्रवाई कर रहा है. बीते साल अक्टूबर में हांगकांग में 255 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई थी. इससे पहले नीरव मोदी और उसके परिजनों की 637 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है.

बैंक ऑफ इंडिया को चुकाने होंगे 108 करोड़ रुपये

इस बीच भगोड़े नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया (BoI) को 1.15 करोड़ डॉलर यानी करीब 108 करोड़ रुपये चुकाने होंगे. लंदन के हाई कोर्ट ने दुबई की एक कंपनी ‘फायरस्टार डायमंड एफजेडई’ के लिए दी गई पर्सनल लोन गारंटी और उस पर लगे ब्याज से जुड़े मामले में ये फैसला दिया था. मामला दुबई की कंपनी फायरस्टार डायमंड एफजेडई को मिले लोन का है. रिपोर्ट के मुताबिक, नीरव मोदी ने बैंक ऑफ इंडिया के इस लोन के लिए पर्सनल गारंटी दी थी. बाद में उसने इस गारंटी को कानूनी रूप से अमान्य ठहराने की कोशिश की. लंदन सर्किट कमर्शियल कोर्ट के जस्टिस साइमन टिंकलर ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि अक्टूबर 2025 में नीरव मोदी को भेजा गया डिमांड नोटिस पूरी तरह सही था. इसलिए उसे 108 करोड़ रुपये चुकाने होंगे.

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कैसे हुआ PNB घोटाला?

साल 2018 में PNB ने करीब 13,000 करोड़ रुपये (बाद में जांच में राशि लगभग ₹13,500 करोड़ तक बताई गई) के बड़े बैंकिंग घोटाले का खुलासा किया था.इस मामले के मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उनके मामा मेहुल चोकसी और उनकी शेल कंपनियां थीं. आरोप था कि उन्होंने मुंबई स्थित PNB के ब्रैडी हाउस ब्रांच के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग(LoU) हासिल किए.इन LoU के आधार पर विदेशी बैंकों की भारतीय ब्रांचों से हजारों करोड़ रुपये का क्रेडिट लिया गया. PNB के कोर बैंकिंग सिस्टम में इन एंट्रीज़ को दर्ज नहीं किया गया.

कैसे सामने आया PNB घोटाला ?

जनवरी 2018 में जब नीरव मोदी ग्रुप ने नए LoU की मांग की, तब बैंक अधिकारियों ने रेगुलर प्रोसेस के तहत गारंटी मांगी. जांच में पता चला कि पहले जारी किए गए LoU का कोई रिकॉर्ड बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं था. इसके बाद मामला सामने आया और CBI और ED ने जांच शुरू की.PNB स्कैम के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने LoU और Letter of Comfort (LoC) जारी करने की सुविधा को बंद कर दिया. बैंकों में SWIFT मैसेजिंग सिस्टम और कोर बैंकिंग सिस्टम के बीच इंटीग्रेशन को अनिवार्य किया गया. बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन की निगरानी और ऑडिट सिस्टम को और सख्त किया गया.

जांच में क्या हुआ?

  • नीरव मोदी और मेहुल चोकसी 2018 में भारत छोड़कर चले गए.
  • ED ने भारत और विदेशों में उनकी हजारों करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कीं.
  • CBI ने कई बैंक अधिकारियों और कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.
  • नीरव मोदी को 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया. वह अब भी वहां जेल में है.
  • मेहुल चोकसी पहले एंटीगा और बरमुडा चला गया था. उसके प्रत्यर्पण को लेकर भी कानूनी प्रक्रिया चलती रही.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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