पंजाब नेशनल बैंक फर्जीवाड़ा मामले में सीबीआई के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जांच एजेंसी नीरव मोदी के करीबी सुभाष शंकर को मिस्त्र के काहिरा से मुंबई लेकर आई है. शंकर नीरव मोदी की कंपनी में डीजीएम फाइनेंस था. उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था. बताते चलें कि जांच एजेंसी पीएनबी के कर्ज धोखाधड़ी मामले में लंबे समय से उसे भारत वापस लाने के लिए काम कर रही थी.

Fugitive Nirav Modi's close aide brought to Mumbai by CBI team from Cairo, in connection with the multi-crore Punjab National Bank (PNB) scam: CBI sources.

Subhash used to work as Deputy General Manager in one of the companies of Nirav Modi

(Pic source: CBI website) pic.twitter.com/qf0wmjR4Y9

— ANI (@ANI) April 12, 2022