Himachal Pradesh Lockdown Update: भारत में कोरोना का कहर जारी है. देश कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लागू हैं. बावजूद इसके रोजाना दर्ज किये जाने वाले केस में कमी नजर नहीं आ रही है. बीते 10 दिन से ज्यादा समय से रोजाना 3-4 लाख के बीच मामले सामने आ रहे हैं और 3400-3500 लोगों की मौत हो रही है. राज्य सरकारों ने अपने हिसाब से पाबंदियों का ऐलान किया है. इन सबके बीच कोरोना के बढ़ते कहर के कारण हिमाचल प्रदेश में 6 मई की रात से 16 मई तक लॉकडाउन (HP Lockdown) जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं. सरकार ने हालांकि इसे लॉकडाउन नाम नहीं दिया है. सरकार ने इसे कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) बताया है, लेकिन पाबंदियां लॉकडाउन जैसी ही है. Also Read - Meghalaya Lockdown Update: मेघालय के पूर्वी खासी जिले में 10 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, पूरे राज्य में लगाई गईं ये पाबंदियां...

सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, राज्य में 6 मई से 16 मई तक सभी दफ्तर बंद रहेंगे. सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही इजाजत रहेगी. इसके अलावा बिना नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के राज्य में किसी के भी प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है. साथ-साथ 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है. परीक्षार्थी बिना एग्जाम के ही प्रमोट किये जाएंगे. Also Read - New Corona Guidelines for West Bengal: चुनाव खत्म, एक्शन में लौटीं ममता बनर्जी, बंगाल में सख्त पाबंदियां लागू

Corona curfew imposed from midnight of May 6 to May 16. All offices to remain closed and only essential services allowed. No one from outside allowed without negative RT-PCR report. Class 10th exams cancelled, students to be promoted: Govt of Himachal Pradesh Also Read - Coronavirus Cases In India: देश में कोरोना से कोहराम, 24 घंटे में 3.82 लाख लोग संक्रमित, 3,700 से अधिक लोगों की मौत

— ANI (@ANI) May 5, 2021