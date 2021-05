Full Lockdown In India: देश में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना पर काबू पाने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं, हालांकि नए केस में कमी नहीं आ रही है. कोरोना के बेकाबू होते मामलों पर काबू पाने के लिए AIIMS प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बड़ा बयान दिया है. डॉ. रणदीप गुलेरिया (AIIMS Chief Dr Randeep Guleria) ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को हराने के लिए सख्त लॉकडाउन (Complete Lockdown In India) की जरूरत है जैसा पिछले साल मार्च में लगाया गया था. NDTV से बात करते हुए गुलेरिया ने यह बयान दिया है. मालूम हो कि रोजाना कोविड के मामलों और मौत की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. Also Read - Odisha Lockdown News: ओडिशा में 14 दिन का लॉकडाउन, 5 से 19 मई तक रहेंगी पाबंदियां...

NDTV वेबसाइट की खबर के अनुसार, डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, समेत देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) और वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) लगाया गया है, लेकिन यह ज्यादा असरदार साबित नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि हमें इस संख्या को नीचे लाने के लिए आक्रामक तरीके से काम करना होगा. यह दूसरा मौका है जब डॉ. गुलेरिया ने ज्यादा पॉजिटिव वाले क्षेत्रों में सख्त लॉकडाउन का आह्वान किया है. Also Read - Gurugram Lockdown Update: गुरुग्राम में लगीं लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, शादी और पार्टियों पर बैन; यहां देखें नए दिशानिर्देश

बता दें कि देश में बीते 1 हफ्ते से ज्यादा समय से रोजाना करीब 4 चार लाख कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं. शनिवार को तो कोरोना के 4 लाख का आंकड़ा भी पार कर लिया. भारत में भी कोरोना संक्रमितों का का आकंड़ा 1,91,64,969 है. वहीं, अब तक इस जानलेवा वायरस से 2 लाख से ज्यादा लोग शिकार हो चुके हैं. देश में अभी करीब 33 लाख एक्टिव केस हैं और 1,56,84,406 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. Also Read - Maharashtra Lockdown Update: महाराष्ट्र के लिए अच्छी खबर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में लॉकडाउन पर दिया बड़ा अपडेट

महाराष्ट्र देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है. यहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 46,02,472 है, जबकि अब तक 68,813 लोगों की मौत हो चुकी है. राज्य में 6,64,683 एक्टिव मामले हैं और 38,68,976 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं.

उधर, देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना से होने वाली मौतों में इजाफा हो रहा है. शनिवार को दिल्ली सरकार ने बताया कि बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना से 412 व्यक्तियों की मौत हुई है. कोरोना के कारण होने वाली मौतों का यह एक नया रिकॉर्ड है. दिल्ली में इससे पहले 1 दिन के अंदर इतनी बड़ी संख्या में कोरोना रोगियों की मौत नहीं हुई है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहना है कि दिल्ली में अब भी ऑक्सीजन को लेकर अफरा-तफरी का माहौल है. दिल्ली में 1 मई को 412 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई, 30 अप्रैल को 375 व्यक्ति कोरोनावायरस से मरे. 29 अप्रैल को 395 लोगों की गई कोरोना संक्रमण की वजह से जान गई.