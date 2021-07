Full Lockdown In Kerala: देश में एक तरफ जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दे रही है, वहीं दक्षिण भारत में कोरोना वायरस के साथ ही जीका वायरस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है. केरल में कोरोना और जीका वायरस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए 17 और 18 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है. राज्‍य में जिस तरह से वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्‍या बढ़ रही है, उसे देखते हुए राज्‍य सरकार बहुत जल्‍द कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर सकती है.Also Read - Four Years Old Child Infected With Corona: चार साल का बच्चा कोरोना वायरस से संक्रमित, अस्पताल में भर्ती

केरल में कोरोना (Coronavirus) और जीका वायरस (Zika Virus) के खतरे को देखते हुए बैंकों में भी अब केवल पांच दिन ही कामकाज की इजाजत दी गई है. इसके साथ ही संपूर्ण लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान सभी बैंकों को दो दिन बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है.

केरल में कोरोना के साथ ही जीका वायरस के मरीज भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं. मंगलवार को राज्‍य में जीका वायरस के तीन नए केस सामने आने के बाद इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्‍या अब 18 हो गई है. बता दें कि मंगलवार को जो तीन नए मामले सामने आए हैं उनमें एक बच्‍चा भी शामिल है.

केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि राज्‍य में जीका वायरस का खतरा बढ़ गया है. मंगलवार को जिन तीन मरीजों में जीका वायरस की का पता चला है उनमें एक 22 महीने का बच्चा, एक 46 वर्षीय व्यक्ति और एक 29 वर्षीय स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि कोरोना के खतरे के बीच राज्य में अब तक जीका वायरस के 18 मामले सामने आ चुके हैं.

वहीं, केरल में मंगलवार को कोविड-19 के 14,539 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 30,87,673 हो गई. वहीं, पिछले 24 घंटे में 124 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या भी बढ़कर 14,810 हो गई है.