तमिलनाडु सरकार ने तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते राज्‍य में नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया है और आगामी रविवार यानि 2 मई को फुल लॉकडाउन की घोषणा कर दी है. बता दें कि तमिलनाडु में अभी 1,10,308 से अधिक एक्‍ट‍िव मरीज हो चुके हैं. तमिलनाडु सरकार ने रविवार को पूर्ण लॉकडाउन और सभी दिनों में रात्रि कर्फ्यू को अगले आदेश तक बढ़ाया है.

तमिलनाडु सरकार के आगामी आदेश के मुताबिक, सभी सिनेमा हाल/ मल्टीप्लेक्स / थिएटर, जिम, मनोरंजन क्लब, बार, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल और अन्य समान स्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे.

रविवार को लॉकडाउन के दौरान चेन्नई मेट्रो रेल को स्‍केलटल सर्विस के संचालन की अनुमति दी जाएगी.

-रात के कर्फ्यू को अगले आदेशों तक रात 10 बजे और शाम 4 बजे तक पूरे राज्य में लागू किया जाएगा.

– स्टेट के अंदर और दूसरे राज्‍यों से निजी और सार्वजनिक बस परिवहन संचालन की अनुमति नहीं होगी.

– ऑटो, टैक्सी और निजी वाहनों को केवल मेडिकल आपात स्थिति और रेल / हवाई यात्रियों के लिए प्लाई करने की अनुमति होगी.

– रात के कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं के लिए आंदोलन की अनुमति दी जाएगी.

Tamil Nadu government extended night curfew and complete lockdown on Sundays until further orders. pic.twitter.com/EuF5Sho7e9

— ANI (@ANI) April 29, 2021