क्या खत्म होने वाले हैं पारंपरिक युद्ध? अब बंदूक नहीं, AI तय करेगा जंग का नतीजा.. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताई सबसे बड़ी चुनौती

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भविष्य के युद्ध सिर्फ टैंक और मिसाइलों से नहीं, बल्कि AI, स्वायत्त सिस्टम और एल्गोरिदम से लड़े जाएंगे. हालांकि उन्होंने साफ किया कि अंतिम जीत सैनिकों के साहस, प्रशिक्षण और राष्ट्रीय संकल्प से ही तय होगी.

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युद्ध का नया चेहरा देखकर क्यों चिंतित हैं (image AI)

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य के युद्ध AI और स्वायत्त तकनीक से संचालित होंगे.

उन्होंने कहा कि जीत केवल तकनीक नहीं, बल्कि सैनिकों के साहस और प्रशिक्षण से तय होगी.

रूस-यूक्रेन और पश्चिम एशिया के युद्धों ने ड्रोन, AI और साइबर युद्ध की अहमियत बढ़ा दी है.

भारत आत्मनिर्भर रक्षा, साइबर सुरक्षा और नई सैन्य तकनीकों पर तेजी से काम कर रहा है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा है कि आने वाले युद्ध पारंपरिक लड़ाइयों से बहुत अलग होंगे. उन्होंने जोर दिया कि भविष्य के युद्ध एल्गोरिदम, स्वायत्त सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लड़े जाएंगे, लेकिन जीत अंततः सैनिकों के साहस, राष्ट्रीय संकल्प और प्रशिक्षण पर निर्भर करेगी. यह बयान हाल के वैश्विक संघर्षों जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया की लड़ाइयों से सीखे गए सबकों पर आधारित है. AI युद्ध को तेज, सस्ता और ज्यादा घातक बना रहा है. आइए समझते हैं AI आधुनिक युद्धों को कैसे बदल रहा है, कौन से देश आगे हैं, भारत ने क्या सबक सीखे और साइबर-स्पेस युद्ध के लिए भारत कितना तैयार है.

AI आधुनिक युद्धों को कैसे बदल रहा है?

AI युद्ध की प्रकृति को बदल रहा है. orbotix.tech के मुताबिक, पहले युद्ध firepower पर निर्भर थे, अब सूचना प्रसंस्करण और तेज निर्णय लेने पर फोकस है. AI विशाल डेटा (सैटेलाइट, सेंसर से) को सेकंडों में विश्लेषित कर लक्ष्य पहचानता है, जो इंसानी विश्लेषकों से बहुत तेज है.

स्वायत्त स्वार्म (Swarming) और ऑटोनॉमी की ओर शिफ्ट: अब युद्ध एक-एक ड्रोन से आगे बढ़कर हजारों सस्ते, नेटवर्क वाले स्वायत्त ड्रोनों की ओर जा रहा है. ये स्वार्म खुद समन्वय करते हैं, रक्षा को चकमा देते हैं और कई दिशाओं से हमला करते हैं. यूक्रेन और रूस के युद्ध में यह देखा जा चुका है.

साइबर और कॉग्निटिव डोमेन: AI मालवेयर को तेजी से बदल सकता है. इससे “अदृश्य युद्ध” लड़ा जाता है.

सटीक हमलों का लोकतंत्रीकरण: सस्ते AI वाले ड्रोन छोटे देशों और गैर-राज्य अभिनेताओं को भी मजबूत बनाते हैं.

जोखिम: AI की तेज गति से “फ्लैश वॉर” (अचानक बढ़ती लड़ाई) का खतरा है, जहां इंसान कंट्रोल खो सकता है. AI लक्ष्य सांख्यिकीय correlation से चुनता है, न कि शुद्ध अनुभव से.

ड्रोन और स्वायत्त हथियारों में कौन से देश आगे?

nytimes.com के मुताबिक, दुनिया में दो खेमे हैं – एक नियम चाहता है, दूसरा तेज विकास पर जोर.

अमेरिका: Replicator Initiative के तहत 2025 तक हजारों स्वायत्त सिस्टम तैनात करने जा रहा है. AI और स्वायत्त सिस्टम में बड़ा निवेश.

चीन: 2030 तक AI में विश्व नेता बनने का लक्ष्य. Wing Loong और CH-4 जैसे सशस्त्र ड्रोन निर्यात करता है. स्वार्म टेक्नोलॉजी में तेज.

यूक्रेन: 2024 में लगभग 20 लाख ड्रोन बनाए, ज्यादातर घरेलू. manpower की कमी भरने के लिए आंशिक स्वायत्तता बढ़ा रहा है.

इजरायल: ऑपरेशनल यूज में स्वायत्त हथियारों का लीडर.

अन्य: तुर्की और ईरान ने स्वदेशी सशस्त्र ड्रोन बनाए. दक्षिण कोरिया ने DMZ पर SGR-1 रोबोट तैनात किया. भारत DRDO और Adani जैसे पार्टनरशिप से “रोबोटिक सोल्जर” बना रहा है. यूरोप फ्रांस, जर्मनी आदि nEUROn जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है.

भारत ने हाल के युद्धों से क्या सबक सीखे?

रूस-यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संघर्षों से भारत ने कई महत्वपूर्ण सबक लिए हैं.

स्टैंडऑफ और मोबाइल सिस्टम: लॉइटरिंग मुनिशन, ड्रोन और काउंटर-ड्रोन जरूरी. दूर से हमला करके नुकसान कम करना.

स्टैंडऑफ और मोबाइल सिस्टम: लॉइटरिंग मुनिशन, ड्रोन और काउंटर-ड्रोन जरूरी. दूर से हमला करके नुकसान कम करना. मिसाइल रणनीति: मिसाइलों के इस्तेमाल में बदलाव आया है. भारत कन्वेंशनल मिसाइल फोर्स बढ़ा रहा है.

मिसाइलों के इस्तेमाल में बदलाव आया है. भारत कन्वेंशनल मिसाइल फोर्स बढ़ा रहा है. लेयर्ड एयर डिफेंस: मजबूत, बहुस्तरीय एयर डिफेंस और पर्याप्त स्टॉकपाइल जरूरी.

आत्मनिर्भरता (Aatmanirbharta): विदेशी सप्लाई पर निर्भरता कमजोरी है. स्वदेशी उत्पादन बढ़ाना.

मजबूत, बहुस्तरीय एयर डिफेंस और पर्याप्त स्टॉकपाइल जरूरी. आत्मनिर्भरता (Aatmanirbharta): विदेशी सप्लाई पर निर्भरता कमजोरी है. स्वदेशी उत्पादन बढ़ाना. नॉन-कॉन्टैक्ट युद्ध: भविष्य साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का है.

फोर्स स्ट्रक्चर: आकर्षण (attrition) की बजाय लीन, नेटवर्क्ड और जॉइंट फोर्स (Army-Navy-Air Force एक साथ).

साइबर और स्पेस वारफेयर के लिए भारत कितना तैयार?

भारत पैसिव से एक्टिव डिफेंस की ओर जा रहा है. pib.gov.in के मुताबिक, 2024-25 में Joint Doctrine for Cyberspace Operations (JDCO) जारी हुआ, जिसमें ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों क्षमताएं शामिल. भारत “Tier Three” साइबर पावर है. क्रिटिकल इंफ्रा (पावर ग्रिड, हेल्थकेयर) vulnerable है.

AI की चुनौतियां

AI युद्ध में जवाबदेही का गैप आता है – कौन जिम्मेदार? मशीन गलती करे तो? AI adversarial वातावरण में अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है. ऑटोमेशन बायस से इंसान बिना सोचे AI पर भरोसा कर बैठता है. इससे युद्ध dehumanize होता है. बायस से गलत टारगेटिंग, IHL (मानवीय कानून) का उल्लंघन और प्राइवेसी खतरे. तेज गति से संघर्ष अनियंत्रित हो सकता है.

राजनाथ सिंह के बयान के मुताबिक, टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण है लेकिन मानवीय तत्व (साहस, निर्णय) अभी भी निर्णायक हैं. भारत को आत्मनिर्भरता, जॉइंटनेस और नई टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम करना होगा. AI युद्ध को सस्ता और तेज बना रहा है, लेकिन नैतिक, कानूनी और नियंत्रण के सवाल भी खड़े कर रहा है. भारत की रक्षा तैयारियां इन बदलावों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए.

1. राजनाथ सिंह ने भविष्य के युद्धों पर क्या कहा?

जवाब: उन्होंने कहा कि आने वाले युद्ध AI, एल्गोरिदम और स्वायत्त सिस्टम से प्रभावित होंगे, लेकिन जीत सैनिकों के साहस और नेतृत्व से तय होगी.

2. AI युद्ध को कैसे बदल रहा है?

जवाब: AI तेजी से डेटा का विश्लेषण करता है, लक्ष्य पहचानता है, ड्रोन और साइबर ऑपरेशन को अधिक प्रभावी बनाता है.

3. ड्रोन तकनीक में कौन-कौन से देश आगे हैं?

जवाब: अमेरिका, चीन, इजरायल, यूक्रेन, रूस, तुर्की और ईरान ड्रोन व स्वायत्त हथियारों के विकास में प्रमुख देश हैं.

4. भारत ने हाल के युद्धों से क्या सीखा?

जवाब: भारत ने ड्रोन, काउंटर-ड्रोन, साइबर सुरक्षा, लेयर्ड एयर डिफेंस और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को मजबूत करने पर जोर बढ़ाया है.

5. AI आधारित युद्ध की सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

जवाब: जवाबदेही, गलत टारगेटिंग, साइबर खतरे, नैतिक सवाल और मशीनों पर अत्यधिक निर्भरता इसकी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं.