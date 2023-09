G20 Summit 2023 से एक दिन पहले PM मोदी ने किया Tweet, बापू का जिक्र कर कही यह बात...

G20 Summit के लिए दिल्ली पूरी तरह तैयार है. राष्ट्रीय राजधानी में 9-10 सितंबर को 18वें जी20 सम्मेलन का आयोजन हो रहा है. जी-20 के लिए विदेशी मेहमानों के आने का दौर भी शुक्रवार को शुरू हो गया. कई राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच चुके हैं. इन सबके बीच सम्मेलन शुरू होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने भरोसा जताया कि यह सम्मेलन मानव केंद्रित और समावेशी विकास में एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वंचितों, समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों की सेवा करने के उनके मिशन का अनुकरण करना महत्वपूर्ण है. उन्होंने प्रगति के मानव केंद्रित तरीके पर भारत के जोर को भी रेखांकित किया.

उन्होंने कहा, ‘हम सतत भविष्य के लिए सतत विकास लक्ष्यों (SDG), हरित विकास समझौते की प्रगति में तेजी लाना चाहते हैं और 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करना चाहते हैं. हम तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे भविष्य के क्षेत्रों को अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं. हम लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और विश्व शांति सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से काम करेंगे.’