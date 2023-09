'शांति का संदेश' के साथ G20 का समापन, ब्राजील को सौंपी कमान- PM मोदी ने नवंबर में फिर वर्चुअल समिट का दिया सुझाव ताकि...

G20 Summit 2023: देश की राजधानी दिल्ली में 2 दिनों तक चले जी-20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया है. सम्मेलन ने दुनियाभर के कई राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए. प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) ने जी-20 सम्मेलन के समापन की घोषणा करते हुए संस्कृत के एक श्लोक का संदर्भ देते हुए पूरे विश्व में शांति एवं सौहार्द की प्रार्थना की. इसके साथ-साथ उन्होंने जी-20 के अगले मेजबान देश ब्राजील को इसकी अध्यक्षता भी सौंपी और नवंबर में जी-20 वर्चुअल समिट का सुझाव भी दिया.

#WATCH | G 20 in India | Prime Minister Narendra Modi says, “…As you all know India has the responsibility of G20 presidency till November 2023. In these two days, all of you gave a lot of suggestions and placed proposals. It is our duty that the suggestions we have received be… pic.twitter.com/qvdoCyKnXq — ANI (@ANI) September 10, 2023