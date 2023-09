G20 Summit: फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों संग 'लंच बैठक' के बाद बोले PM मोदी- 'कई मुद्दों पर हुई सार्थक चर्चा और...'

G20 Summit 2023: देश की राजधानी दिल्ली में दो दिनों तक चले जी-20 सम्मेलन का समापन हो चुका है. सम्मेलन में दुनियाभर के कई राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए. समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक की. बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई.

बैठक के बाद PM मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ लंच के समय बहुत ही सार्थक बैठक हुई. हमने कई विषयों पर चर्चा की और यह सुनिश्चित करने के लिए तत्पर हैं कि भारत-फ्रांस संबंध प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएं.’ दोनों देशों के बीच बेहद प्रगाढ़ संबंध और रणनीतिक भागीदारी है.