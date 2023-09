G20 Summit: Joe Biden से मुलाकात के बाद PM मोदी ने किया Tweet, कहा- 'भारत और अमेरिका के बीच संबंध और गहरे होंगे'

G20 Summit 2023: जी-20 सम्मेलन में शामिल होने भारत पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) ने प्रधानमंत्री आवास पर PM मोदी (PM Mod ) से मुलाकात की. बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अपने होटल चले गए हैं. एयरपोर्ट से बाइडन सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग (7 Lok Kalyan Marg) पहुंचे थे. PMO के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया, ‘दिल्ली में 7, लोक कल्याण मार्ग पर PM मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात हुई है. इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और इससे भारत और अमेरिका के बीच संबंध और गहरे होंगे.

Prime Minister @narendramodi and @POTUS @JoeBiden are holding talks at 7, Lok Kalyan Marg in Delhi. Their discussions include a wide range of issues and will further deepen the bond between India and USA. 🇮🇳 🇺🇸 pic.twitter.com/PWGBOZIwNT — PMO India (@PMOIndia) September 8, 2023