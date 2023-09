G20 Declaration: 'एक पृथ्वी, एक कुटुम्ब, एक भविष्य'... शिखर सम्मलेन के मेनिफेस्टो में और क्या है, जिस पर ताकतवार देशों ने जताई सहमति

G20 Declaration: जी20 देशों के ‘नयी दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन’ पर शामिल हुए सभी देशों ने सहमति जता दी है. इसमें कहा गया कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है. इसी के मद्देनजर घोषणापत्र में सभी देशों से क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने का आह्वान किया गया. घोषणापत्र में कहा गया है कि संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के साथ-साथ कूटनीति और संवाद भी जरूरी है. इसमें कहा गया है कि यूक्रेन में युद्ध के संबंध में, बाली में हुई चर्चा को याद किया गया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाए गए प्रस्तावों को दोहराया गया. इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदस्य देशों के बीच सहमति के साथ जी20 ने ‘नयी दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन’ को अपनाया है. इस घोषणापत्र में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप, सभी देशों को किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ चेतावनी या बल प्रयोग से बचना चाहिए. इसमें कहा गया, ‘‘परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी देना अस्वीकार्य है.’’

घोषणापत्र में इस बात की पुष्टि की गई कि जी20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच है और यह जी20 भू-राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों का समाधान करने का मंच नहीं है. इसमें कहा गया है कि जी20 नेताओं ने स्वीकार किया कि इन मुद्दों के वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण नतीजे हो सकते हैं.