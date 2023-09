G20 Summit: अमेरिकी राष्ट्रपति Joe Biden का दिल्ली में ऐसे हुआ स्वागत, भारतीय कलाकारों के लिए बजाई तालियां | VIDEO

G20 Summit: राजधानी दिल्ली में हो रहे G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) पहुंच गए हैं. वह करीब 7 बजे दिल्ली पहुंचे. अमेरिका से लंबी यात्रा के बाद बाइडेन दिल्ली पहुंचे. विमान से बाहर निकलने के बाद बाइडेन को भारत सरकार के नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह ने रिसीव किया. अमेरिका के राष्ट्रपति ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया. अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी जिल बाइडेन भी आने वाली थीं, लेकिन वह अभी कोविड पॉजिटिव हैं. इसके चलते उन्होंने भारत न आने का फैसला किया.

जो बाइडेन के स्वागत में भारतीय कलाकारों के भारत का परंपरागत नृत्य किया. नृत्य देख जो जो बाइडेन ने तालियां भी बजाईं. इसके बाद जो बाइडेन अपनी कार में सवार होकर एयरपोर्ट से रवाना हो गए. जो बाइडेन पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने जा रहे हैं.