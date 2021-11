Gallantry Awards: भारतीय सेना के नायकों को आज वीरता पुरस्कार दिए जा रहे हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक समारोह में पुरस्कार दे रहे हैं. भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को ‘वीर चक्र’ दिया गया है. अभिनंदन वर्धमान ने बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था. उस समय अभिनंदन विंग कमांडर थे.Also Read - पंजाब: पठानकोट में भारतीय सेना के कैंप के पास ग्रेनेड ब्लास्ट, पूरे शहर में अलर्ट जारी

अभिनंदन के साथ ही भारतीय सेना के प्रकाश जाधव को जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन में आतंकियों का हमला बेअसर करने के लिए दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र दिया गया है. ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है. प्रकाश जाधव की पत्नी ने ये पुरस्कार प्राप्त किया है.

Delhi: Sapper Prakash Jadhav from Corps of Engineers accorded the second-highest peacetime gallantry award Kirti Chakra (posthumously) for neutralising terrorists in an operation in J&K.

His wife and mother receive the award from President Ram Nath Kovind. pic.twitter.com/zeebN5ZL4h

