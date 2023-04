गलवान हीरो की पत्नी बनी लेफ्टिनेंट, पूर्वी लद्दाख में मिली पोस्टिंग, पहली बार आर्मी की आर्टिलरी में 5 महिला ऑफिसर तैनात

नई दिल्ली:गलवान घाटी में 2020 में चीनी की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) से एक संघर्ष (Galwan Valley clashes 2020) में शहीद हुए इंडियन आर्मी (Indian Army) के नायक दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह आर्मी में लेफ्टिनेंट बन गईं हैं.आर्मी के अधिकारियों ने आज शनिवार को जानकारी दी कि शहीद हुए नायक दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह लेफ्टिनेंट के तौर पर भारतीय सेना में नियुक्त किया गया है. वहीं, भारतीय सेना ने पहली बार अपनी तोपखाना (आर्टिलरी) रेजीमेंट में पांच महिला अधिकारियों को शामिल किया है. तोपखाना रेजीमेंट में शामिल होने वाली महिला अधिकारियों ने शनिवार को चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (ओटीए) में अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया.

शहीद हुए नायक दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ एक फ्रंटलाइन बेस पर तैनात किया गया है, उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट सिंह ने शनिवार को चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (ओटीए) में अपना एक साल का प्रशिक्षण पूरा किया.