नई दिल्ली: असम के सीएम हेमंत विस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर एक बार निशाना साधा है. हेमंत विस्वा शर्मा ने कांग्रेस को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि अब कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि गांधी परिवार कांग्रेस को कोई भी चुनाव नहीं जिता सकता है. यहां तक कि कांग्रेस आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव भी जीतने लायक नहीं रहेगी.

हेमंत विस्वा शर्मा ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं कांग्रेस के आंतरिक मामले की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि कांग्रेस का अब कुछ नहीं हो सकता है. कांग्रेस अब फिर से खड़ी होने की स्थिति में नहीं है.

#WATCH | Gandhi’s cannot take Congress into any victory…even Congress will not remain visible in Panchayat elections in days to come: Assam CM & BJP leader Himanta Biswa Sarma pic.twitter.com/FD7ZWOPRdy

— ANI (@ANI) March 14, 2022