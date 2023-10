Hindi India Hindi

Gandhi Jayanti 2023: महात्मा गांधी की 154वीं जयंती आज, PM मोदी ने राजघाट पहुंचकर दी बापू को श्रद्धांजलि

Gandhi Jayanti 2023: महात्मा गांधी की जयंती (Gandhi Jayanti 2023) पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है. ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) समेत कई नेताओं ने राजघाट पहुंचकर बापू का श्रद्धांजलि दी है.

Gandhi Jayanti 2023: देशभर में आज यानी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती (Gandhi Jayanti 2023) मनाई जा रही है. इस मौके पर पूरा देश बापू को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है. इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने बापू के समाधि स्थल राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की. बता दें आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री (Lal Bahadur Shastri) की भी जयंती है. पीएम मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर विजय घाट पर श्रद्धांजलि दी है.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat on the occasion of #GandhiJayanti pic.twitter.com/1kQXt1CJjQ — ANI (@ANI) October 2, 2023

बापू की जयंती पर प्रधानमंत्री ने किया ये ट्वीट

प्रधानमंत्री मोदी ने X पर एक पोस्ट किया कि गांधी जयंती (Gandhi Jayanti 2023) के विशेष अवसर पर मैं महात्मा गांधी को नमन करता हूं. उनकी कालजयी शिक्षाएं हमारा पथ आलोकित करती रहती हैं. उन्होनें आगे लिखा, महात्मा गांधी का प्रभाव वैश्विक है, जो संपूर्ण मानव जाति को एकता और करुणा की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है. हम सदैव उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करते रहें. उनके विचार प्रत्येक युवा को उस परिवर्तन का वाहक बनने में सक्षम बनाएं जिसका उन्होंने सपना देखा था, जिससे सर्वत्र एकता और सद्भाव को बढ़ावा मिले.

राष्ट्रपति मुर्मू ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी

वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की.

#WATCH | Delhi: President Droupadi Murmu pays tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat on the occasion of #GandhiJayanti. pic.twitter.com/9puIJBJD0z — ANI (@ANI) October 2, 2023

राजघाट पहुंचे मल्लिकार्जुन खरगे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) आज सुबह 7 बजे राजघाट पहुंचे. यहां उन्होनें महात्मा गांधी (Gandhi Jayanti) को श्रद्धांजलि अर्पित की. खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी व पार्टी के सांसद, विधायक और जिलों के नेता भी राजघाट पर पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.

#WATCH | Delhi: Congress President Mallikarjun Kharge pays floral tributes to Mahatma Gandhi at Rajghat on #GandhiJayanti pic.twitter.com/S7E7dEUc0p — ANI (@ANI) October 2, 2023

इसके अलावा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ समेत कई नेताओं ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर राजघाट पहुंचकर बापू को पुष्पांजलि अर्पित की.

देशभर में चला स्वच्छता अभियान

बता दें गांधी जयंती से एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर को देशभर में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया. इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने फिटनेस ट्रेनर अंकित बैयनपुरिया (Ankit Baiyanpuriya) के साथ श्रमदान किया. प्रधानमंत्री के अलावा कई नेताओं ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया. बता दें मन की बात (Mann Ki Baat) कार्यक्रम के लेटेस्ट एपिसोड में पीएम मोदी ने 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से एक घंटे के लिए लोगों से स्वच्छता के लिए श्रमदान की अपील की थी.

