नई दिल्ली: आज महात्मा गांधी की 152वीं जयंती है. इस मौके पर पीएम मोदी ने बापू (Mahatma Gandhi Jayanti 2021) को श्रद्धांजलि दी है. न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है. दुनिया के शीर्ष लोग अपने-अपने अंदाज़ में महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र ने भी महात्मा गांधी को नमन किया है. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गांधी जयंती के मौके पर दुनिया से शांति का आह्वान किया है.

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) ने ट्वीट करते हुए कहा कि नफरत, विभाजन और संघर्ष की बजाय अब शांति, विश्वास और सहिष्णुता के एक नए युग की शुरुआत करने का समय है. गांधी जयंती पर मनाए जाने वाले 'अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस' पर महात्मा गांधी के शांति के संदेशों को याद करें. एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि शांति का संकल्प लेते हुए सभी के लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हों.

Hatred, division and conflict have had their day.

It is time to usher in a new era of peace, trust and tolerance.

On this International Day of Non-Violence – Gandhi’s birthday – let’s heed his message of peace, and commit to building a better future for all.

— António Guterres (@antonioguterres) October 2, 2021