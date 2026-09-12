मजदूर बनकर दिखाया खुदाई में मिला सोना, फिर नकली गहने देकर लाखों की ठगी

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नकली सोने के गहने दिखाकर लोगों से लाखों रुपये ठगने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. थाना बिसरख पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से ठगी से जुड़े 1.20 लाख रुपये नकद और सोने की चैन वाली झालर बरामद की गई है. पुलिस ने इसके अलावा आरोपियों के नाम पर चल रही दो एफडी भी फ्रीज कराई हैं. दोनों एफडी में दो-दो लाख रुपये जमा बताए गए हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने अब तक कितने लोगों को इसी तरीके से अपना शिकार बनाया है.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी खुद को मजदूर बताते थे. वे लोगों को अपनी बातों में फंसाकर कहते थे कि उन्हें कहीं खुदाई के दौरान सोना या चांदी मिला है. इसके बाद वे उस कीमती धातु को बेचने की बात कहते थे. इस कहानी के जरिए वे सामने वाले का भरोसा जीतते थे. जब व्यक्ति को उनकी बात पर भरोसा हो जाता था, तो आरोपी एक-दो दिन बाद उसे नकली सोने-चांदी के गहने दिखाते थे. इसके बाद कम कीमत में गहने देने का लालच दिया जाता था. सस्ते में सोना मिलने के लालच में लोग उनके जाल में फंस जाते थे. पुलिस के अनुसार, सौदा तय होने के बाद आरोपी असली सोने के नाम पर नकली गहने देकर रुपये ले लेते थे और वहां से फरार हो जाते थे. इसी तरह उन्होंने एक पीड़ित के पिता को भी अपने जाल में फंसाया और नकली सोने के गहनों से भरा बैग देकर उनसे लाखों रुपये ठग लिए.
इस मामले में पीड़ित की शिकायत के बाद थाना बिसरख पुलिस ने जांच शुरू की. आरोपियों तक पहुंचने के लिए स्थानीय खुफिया तंत्र की मदद ली गई और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. जांच के दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले. इसके बाद पुलिस ने शनिवार, 12 सितंबर को कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को चार मूर्ति से एटीएस गोल चक्कर की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान करीब 40 वर्षीय मनी, 43 वर्षीय मोहन और 45 वर्षीय धर्मा के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, मनी और मोहन मूल रूप से दिल्ली के उत्तम नगर स्थित जेजे कॉलोनी के रहने वाले हैं और फिलहाल ग्रेटर नोएडा के पुराना हैबतपुर में रह रहे थे. वहीं धर्मा दिल्ली के भजनपुरा स्थित भागीरथी विहार का रहने वाला है और वह भी पुराना हैबतपुर में रह रहा था.
पुलिस अब तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. जांच का मुख्य फोकस यह पता लगाने पर है कि गिरोह ने पहले कितनी वारदातों को अंजाम दिया है और इनके साथ इस ठगी में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. (इनपुट आईएएनएस)
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