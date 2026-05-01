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Ganga Expressway Free Ride: गंगा एक्सप्रेसवे पर अभी फ्री में फर्राटा भरेंगी गाड़ियां, जानिये कितने दिनों के लिए मिली यह सुविधा

Ganga Expressway Free Ride: गंगा एक्सप्रेसवे पर यह छूट 13 मई तक लागू रहेगी. 594 KM लंबा यह एक्सप्रेसवे 29 अप्रैल को खोला गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था.

Published date india.com Published: May 1, 2026 1:53 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
Ganga Expressway Free Ride

Ganga Expressway Free Ride: गंगा एक्सप्रेसवे पर फिलहाल बिना टोल के आप फर्राटा भर सकेंगे. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की. ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ ने मुख्यमंत्री के हवाले से बताया कि हाल ही में शुरू हुए गंगा एक्सप्रेसवे से आने-जाने वाले गाड़ी मालिकों को पहले 15 दिनों तक कोई टोल चार्ज नहीं देना होगा. यह छूट 13 मई तक लागू रहेगी, क्योंकि मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाला 594 KM लंबा ई-वे 29 अप्रैल को खुल गया था.

क्यों लिया गया यह फैसला?

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका मकसद गाड़ी मालिकों को इसके खुलने के बाद शुरुआती दिनों में आरामदायक राइड का अनुभव देकर कैरिजवे पर राइडरशिप बढ़ाना है. इसलिए, चार पहिया गाड़ी मालिकों को मेरठ और प्रयागराज के बीच किसी भी तरफ जाने के लिए 1,800 रुपये नहीं देने होंगे. इसी तरह, मेरठ और प्रयागराज के बीच ई-वे से जुड़े दूसरे 10 जिलों में आने-जाने के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी.

15 दिनों के लिए टोल फ्री

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कंसेशनेयर (IRB इंफ्रास्ट्रक्चर और अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर) को गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिनों के लिए टोल कलेक्शन टालने का निर्देश दिया है. राज्य कंस्ट्रक्शन कंपनियों को मुआवजा देगा. ई-वे को पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप मॉडल के तहत साढ़े तीन साल में डेवलप किया गया था और कंसेशनेयर्स को अगले 27 सालों तक यूजर फीस लेने का अधिकार है.

कब हुआ था गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (29 अप्रैल) को हरदोई में 594 KM लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और इसे ‘नए उत्तर प्रदेश’ की पहचान और राज्य की कनेक्टिविटी और रोजगार के लिए एक नई लाइफलाइन बताया.

गंगा एक्सप्रेसवे पर कितनी है स्पीड लिमिट?

गंगा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की अधिकतम स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी. यह रोड मेरठ के पास बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज तक जाती है. इससे पश्चिम और पूर्व उत्तर प्रदेश सीधे जुड़ जाएंगे.

किन-किन जिलों से गुजर रहा यह एक्सप्रेसवे

गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से होकर गुजर रहा है. इन जिलों में हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ शामिल हैं.

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Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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