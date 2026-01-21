Hindi India Hindi

Ganga Expressway Opening Date Toll Rates Meerut To Prayagraj

मेरठ से प्रयागराज तक कितना टोल? 594 KM लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर कार-ट्रक-बस टोल रेट की पूरी लिस्ट

Ganga Expressway Toll Rates: गंगा एक्सप्रेसवे फरवरी 2026 के दूसरे सप्ताह से आम जनता के लिए खुलने जा रहा है. यह एक्सप्रेसवे न केवल मेरठ और प्रयागराज के बीच की दूरी को 12 घंटे से घटाकर मात्र 6-7 घंटे कर देगा, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को भी नई रफ्तार देगा.

Ganga Expressway Toll List: उत्तर प्रदेश की प्रगति में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे, जिसका निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है, आगामी फरवरी के दूसरे सप्ताह से जनता के लिए शुरू होने जा रहा है. यह एक्सप्रेसवे न केवल मेरठ और प्रयागराज के बीच की दूरी को आधा कर देगा, बल्कि राज्य के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है.

वर्तमान में मेरठ से प्रयागराज की यात्रा में लगभग 12 से 13 घंटे का समय लगता है. गंगा एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद, 120 किमी/घंटा की निर्धारित गति सीमा के साथ यह सफर महज 6 से 7 घंटों में पूरा किया जा सकेगा. एक्सप्रेसवे की शुरुआत मेरठ के बिजौली गांव से होगी, जहां खड़खड़ी टोल प्लाजा का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है.

हाईटेक सुविधाओं से लैस

यह एक्सप्रेसवे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है. यात्रियों की सुरक्षा और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए इसमें यातायात की रियल-टाइम निगरानी के लिए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है. हर गतिविधि पर नजर रखने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हाई-टेक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. रात के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक लाइटिंग व्यवस्था की गई है.

प्रस्तावित टोल दरें

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इस मार्ग के लिए प्रस्तावित टोल दरों की रूपरेखा तैयार कर ली है. गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने वाहन की श्रेणी के आधार पर टोल शुल्क का भुगतान करना होगा.

कार, जीप और हल्के वाहनों के लिए

प्रस्तावित दरों के अनुसार, कार, जीप और हल्के वाहनों के लिए प्रति किलोमीटर 2.55 रुपये की दर तय की गई है, जिसका मतलब है कि मेरठ से प्रयागराज तक की पूरी दूरी के लिए लगभग 1515 रुपये का टोल लगेगा. वहीं, हल्के वाणिज्यिक वाहनों और मिनी बसों के लिए यह दर 4.05 रुपये प्रति किमी है, जिससे कुल यात्रा का खर्च करीब 2405 रुपये आएगा.

बस और ट्रक के लिए

भारी वाहनों की बात करें तो बस और ट्रक के लिए 8.15 रुपये प्रति किमी की दर से लगभग 4840 रुपये का भुगतान करना होगा. जो वाहन निर्माण कार्य में लगे हैं या भारी मशीनरी ले जाते हैं, उनके लिए दर 12.55 रुपये प्रति किमी निर्धारित की गई है, जिससे मेरठ से प्रयागराज का कुल शुल्क 7455 रुपये के आसपास बैठता है.

7 या अधिक एक्सेल वाले बड़े वाहनों के लिए

इसके अतिरिक्त, 7 या उससे अधिक एक्सेल वाले बड़े वाहनों के लिए सबसे अधिक 16.05 रुपये प्रति किमी की दर लागू होगी, जिसके तहत पूरी यात्रा के लिए लगभग 9535 रुपये का टोल शुल्क चुकाना होगा.

गांवों और युवाओं के लिए वरदान

गंगा एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क नहीं, बल्कि औद्योगिक प्रगति का मार्ग है. यह मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बदायूं और शाहजहांपुर जैसे जिलों के उन सुदूर गांवों से होकर गुजर रहा है जो अब तक मुख्य विकासधारा से कटे हुए थे.

रोजगार के अवसर

एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं. इससे स्थानीय युवाओं के लिए लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे.

किसानों को लाभ

बेहतर कनेक्टिविटी से ग्रामीण इलाकों के किसान अपनी उपज को बहुत कम समय में बड़े बाजारों और मंडियों तक पहुंचा सकेंगे. इसके अलावा मार्ग के आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास से जमीन की कीमतों और शहरीकरण में तेजी आएगी. फरवरी से शुरू होने वाला यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर को पूर्वी छोर से मजबूती से जोड़ देगा.