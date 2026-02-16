Hindi India Hindi

Ganga Expressway When Will 594 Km Long Route Meerut To Prayagraj Will Open For Vehicles

Ganga Expressway: गंगा एक्सप्रेसवे पर कब तक दौड़ेंगी गाड़ियां? जानिए कब आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा 594 किमी लंबा रास्ता

Ganga Expressway: 6,200 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बजट से शुरू हुए गंगा एक्सप्रेसवे की नींव PM मोदी ने दिसंबर 2021 में रखी थी. अब यह उद्घाटन के लिए तैयार है.

( प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Ganga Expressway: उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे को गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोलने की तैयारी हो रही है. इस बड़ी परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराने की तैयारी है. सब कुछ सही रहा तो मार्च के आखिरी हफ्ते में एक्सप्रेसवे के 594 किमी के पहले फेज पर गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएंगी. एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीनियर अधिकारियों के अनुसार, इस प्रोजेक्ट को 25 से 31 मार्च के बीच हरी झंडी दिखाए जाने की उम्मीद है.

गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में जानिए

गंगा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है. यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ता है. गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण दो चरणों में होना है. इसका पहला चरण जो कि मेरठ से प्रयागराज तक है वह पूरा हो चुका है. मेरठ से प्रयागराज तक का पहला फेज 594 किमी. (369 मील) लंबा है.

एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 2026-27 वित्तिय वर्ष की शुरुआत से ही अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल से एक्सप्रेसवे को चालू करना चाहती है. 6,200 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बजट से शुरू हुए इस प्रोजेक्ट की नींव PM मोदी ने दिसंबर 2021 में रखी थी. छह लेन का यह एक्सप्रेसवे मेरठ के एक गांव बिजोली से शुरू होगा और प्रयागराज के जूडापुर दांडू गांव में खत्म होगा. बिजोली मेरठ-हापुड़ हाईवे के पास है जबकि जूडापुर दांडू फाफामऊ-प्रतापगढ़ हाईवे के बगल में है.

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) के एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्रीहरि प्रताप शाही के अनुसार, अलग-अलग एग्जिट पॉइंट्स पर टोल मैनेजमेंट सिस्टम का ट्रायल शुरू कर दिया गया है. सड़क की क्वालिटी जांचने के लिए पेशेवर लोगों को काम पर लगाया गया है. UPEIDA के अनुसार, 1 अप्रैल तक इस हिस्से पर गाड़ियों की आवाजाही की अनुमति देने की प्लानिंग की जा रही है.

देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में एक

मेरठ से प्रयागराज तक 594 लंबा गंगा एक्सप्रेसवे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है. यह जिस राज्य में शुरू होता है उसी राज्य में समाप्त होता है. यह एक्सप्रेसवे यूपी में ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिविटी को काफी बेहतर बनाएगा और यात्रा का समय लगभग 12 घंटे से घटाकर सिर्फ़ 6-8 घंटे कर देगा.

गंगा एक्सप्रेसवे की मुख्य बातें…

गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किमी होगी.

पूरा होने पर यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा.

गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिजोली गांव से शुरू होगा और प्रयागराज ज़िले के जूडापुर दांडू गांव में समाप्त होगा.

एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है.

एक्सप्रेसवे पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल्ड होगा और इसे क्लोज टोल सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है.

गंगा एक्सप्रेसवे पर तय की गई विशिष्ट दूरी के आधार पर उपयोगकर्ताओं से शुल्क लिया जाएगा.

गंगा एक्सप्रेसवे पर प्रवेश और निकास दोनों बिंदुओं पर वाहन का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखाया जाएगा.