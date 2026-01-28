Hindi India Hindi

Gangotri Dham Non Hindu Entry Ban News

गंगोत्री धाम में गैर-हिंदुओं की एंट्री बंद! जानें आखिर क्यों लिया गया ये बड़ा फैसला

उत्तराखंड के चार धामों में से एक, गंगोत्री धाम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. श्री गंगोत्री मंदिर समिति ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए धाम परिसर और मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखबा गांव में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है.

Gangotri Dham News: उत्तराखंड के प्रसिद्ध गंगोत्री धाम से एक बड़ा फैसला सामने आया है. श्री गंगोत्री मंदिर समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि अब मंदिर परिसर और उससे जुड़े पवित्र स्थानों पर गैर-हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा. यह नियम न केवल मुख्य मंदिर, बल्कि मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा गांव पर भी लागू होगा.

मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल के अनुसार, यह निर्णय मंदिर की धार्मिक मर्यादा, पवित्रता और सदियों पुरानी परंपराओं की रक्षा के लिए लिया गया है. समिति का मानना है कि तीर्थ स्थलों की आध्यात्मिक शांति और सनातन धर्म के नियमों को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था.

किन जगहों पर लागू होगा नया नियम?

गंगोत्री धाम- गंगा नदी का उद्गम स्थल और चार धामों में से एक मुख्य मंदिर.

मुखबा गांव- सर्दियों के दौरान जब भारी बर्फबारी के कारण गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब मां गंगा की डोली को मुखबा गांव में लाया जाता है. अगले छह महीनों तक उनकी पूजा यहीं होती है, इसलिए इस गांव को भी अब प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है.

वर्तमान स्थिति और कपाट खुलने का समय

फिलहाल सर्दियों का मौसम होने के कारण गंगोत्री धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं. उत्तराखंड के चारों धाम (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री) आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में बंद कर दिए जाते हैं और अगले साल अप्रैल या मई में फिर से खोले जाते हैं. इस बीच भक्त मुखबा गांव जाकर दर्शन करते हैं.

Uttarakhand | Non-Hindus have been prohibited from entering Gangotri Dham in Uttarakhand. The decision was taken unanimously during a meeting of the Shri Gangotri Temple Committee held on Sunday. This restriction will apply not only to Gangotri Dham but also to Mukhba, the winter… — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 26, 2026

Add India.com as a Preferred Source

क्या केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी बदलेगा नियम?

गंगोत्री समिति के इस फैसले ने उत्तराखंड के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी हलचल पैदा कर दी है. अब सबकी नजरें बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पर टिकी हैं. श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी ने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने संकेत दिए हैं कि जल्द ही होने वाली बोर्ड बैठक में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया जाएगा.

द्विवेदी ने कहा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और समिति के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी मंदिरों में भी गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है. यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो उत्तराखंड की संपूर्ण चार धाम यात्रा के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

गंगोत्री मंदिर समिति के इस फैसले पर आने वाले समय में चर्चा और बहस की भी संभावना है, लेकिन समिति अपनी बात पर अडिग है कि मंदिर केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए हैं, न कि साधारण पर्यटन स्थलों के रूप में.