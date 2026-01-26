  • Hindi
  • Gangster Goldy Brar Parents Arrested In 2024 Ransom Death Threat Case In Punjab

कौन है गोल्डी बराड़? कनाडा में छिपा गैंगस्टर कैसे बना सिद्धू मूसेवाला हत्या का मुख्य आरोपी, क्यों गिरफ्तार किए गए उसके माता-पिता?

गोल्डी बराड़ का असली नाम सतींदरजीत सिंह बराड़ है, जोकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य है और उस गैंग से जुड़े कई अपराधों, हथियार तस्करी, हत्या और धमकियों के मामलों में आरोपी रहा है.

Published: January 26, 2026 11:04 PM IST
By Tanuja Joshi
Goldy Brar Parents Arrested: पंजाब में 2024 के फिरौती और जान से मारने की धमकी के मामले में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता को गिरफ्तर किया गया है.

खबर पर अपडेट जारी है…

