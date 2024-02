पंजाब के बरनाला में मुठभेड़, गैंगस्टर गुरमीत सिंह की गोली मारकर हत्या; दो पुलिसकर्मी घायल

पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने रविवार को पंजाब के बरनाला जिले में एक मुठभेड़ में एक वॉन्टेड गैंगस्टर को मार गिराया. इस मुठभेड़ में पंजाब पुलिस के दो जवान घायल हो गए.गैंगस्टर गुरमीत सिंह उर्फ ​​काला धनौला के खिलाफ 60 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे.

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने एक्स पर पोस्ट किया, “एक बड़ी सफलता में, @PunjabPoliceInd की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (#AGTF) ​​ने जिला बरनाला के बड़बर में एक फार्महाउस में वॉन्टेड ए श्रेणी के गैंगस्टर गुरमीत सिंह काला धनौला को मार गिराया.” पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की. जिसमें एक इंस्पेक्टर और एक सब-इंस्पेक्टर क्रॉस फायरिंग में घायल हो गए.

आरोपी का आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ 60 से अधिक जघन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं. पंजाब पुलिस सीएम भगवंत मान के दृष्टिकोण के अनुसार अपराध को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है.”

