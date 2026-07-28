Ganpati Festival 2026: गणपति बप्पा के दर्शन के लिए सेंट्रल रेलवे चलाएगी 13 स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरा शेड्यूल

गणपति उत्सव (Ganpati Festival 2026) के अवसर पर कोंकण और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में अपने पैतृक गांव जाने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए मध्य रेलवे (Central Railway) ने बड़ी सौगात दी है. त्योहार के दौरान होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे मुंबई (CSMT, LTT), दिवा और पुणे से कोंकण क्षेत्र के लिए 13 जोड़ी गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है, जो कुल 246 फेरे लगाएंगी. इनमें 184 रिजर्व्ड/मिक्स स्पेशल सेवाएं और 62 अनरिजर्व्ड MEMU स्पेशल सेवाएं शामिल हैं. ये ट्रेनें सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी, मडगांव, खेड़ और चिपळून के लिए सितंबर 2026 में संचालित की जाएंगी.
मध्य रेलवे ने गणपति उत्सव के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है. CSMT – सावंतवाड़ी रोड डेली स्पेशल (01103/01104) 11 से 26 सितंबर 2026 तक कुल 32 फेरों के लिए चलेगी, जो CSMT से दोपहर 15:30 बजे रवाना होगी और दादर, ठाणे, पनवेल, रोहा, खेड़, चिपळून, रत्नागिरी, कणकवली, कुडाल होते हुए सावंतवाड़ी रोड पहुंचेगी. इसी रूट पर दूसरी CSMT – सावंतवाड़ी रोड डेली स्पेशल (01151/01152) 11 से 27 सितंबर 2026 तक 34 फेरों के लिए चलेगी, जिसका प्रस्थान CSMT से मध्यरात्रि 00:25 बजे होगा.
इसके अलावा CSMT – रत्नागिरी डेली स्पेशल (01153/01154) 11 से 26 सितंबर 2026 तक 32 फेरों के लिए CSMT से सुबह 11:30 बजे रवाना होगी, जबकि LTT – सावंतवाड़ी रोड डेली स्पेशल (01171/01172) 11 से 27 सितंबर 2026 तक 34 फेरों के लिए LTT से सुबह 08:20 बजे चलेगी. यात्रियों की सुविधा के लिए दिवा – खेड़ व चिपळून MEMU स्पेशल (01155/56, 01133/34) दिवा से अनरिजर्व्ड सेवा के तौर पर चलाई जाएंगी. पुणे से कोंकण जाने वालों के लिए भी राहत है, पुणे – रत्नागिरी स्पेशल (01445/01446 और 01447/01448) पुणे से हर मंगलवार और शनिवार को रात 00:25 बजे रवाना होगी.
|ट्रेन नंबर
|रूट
|प्रस्थान समय
|आगमन समय
|संचालन तिथि / आवृत्ति
|01103 / 01104
|मुंबई CSMT – सावंतवाड़ी रोड – मुंबई CSMT
|01103: 15:30 बजे, मुंबई CSMT से01104: 04:35 बजे, सावंतवाड़ी रोड से
|01103: अगले दिन 04:00 बजे01104: उसी दिन 16:40 बजे
|01103: प्रतिदिन, 11 सितंबर से 26 सितंबर 202601104: प्रतिदिन, 12 सितंबर से 27 सितंबर 2026
|01129 / 01130
|एलटीटी – सावंतवाड़ी रोड – एलटीटी
|01129: 08:45 बजे, एलटीटी से01130: 23:20 बजे, सावंतवाड़ी रोड से
|01129: उसी दिन 22:10 बजे01130: अगले दिन 11:45 बजे
|साप्ताहिक (मंगलवार), 15 और 22 सितंबर 2026
|01151 / 01152
|मुंबई CSMT – सावंतवाड़ी रोड – मुंबई CSMT
|01151: 00:25 बजे, मुंबई CSMT से01152: 15:35 बजे, सावंतवाड़ी रोड से
|01151: उसी दिन 14:20 बजे01152: अगले दिन 04:35 बजे
|प्रतिदिन, 11 सितंबर से 27 सितंबर 2026
|01153 / 01154
|मुंबई CSMT – रत्नागिरी – मुंबई CSMT
|01153: 11:30 बजे, मुंबई CSMT से01154: 04:00 बजे, रत्नागिरी से
|01153: उसी दिन 20:25 बजे01154: उसी दिन 13:30 बजे
|01153: प्रतिदिन, 11 से 26 सितंबर 202601154: प्रतिदिन, 12 से 27 सितंबर 2026
|01155 / 01156
|दीवा जंक्शन – खेड़ – दीवा जंक्शन (मेमू)
|01155: 07:15 बजे, दीवा से01156: 16:00 बजे, खेड़ से
|01155: उसी दिन 14:35 बजे01156: उसी दिन 22:50 बजे
|प्रतिदिन, 11 से 27 सितंबर 2026 (22 सितंबर को छोड़कर)
|01165 / 01166
|एलटीटी – मडगांव जंक्शन – एलटीटी
|01165: 00:45 बजे, एलटीटी से01166: 16:30 बजे, मडगांव से
|01165: उसी दिन 14:30 बजे01166: अगले दिन 07:10 बजे
|साप्ताहिक (मंगलवार), 15 और 22 सितंबर 2026
|01167 / 01168
|एलटीटी – रत्नागिरी – एलटीटी
|01167: 21:00 बजे, एलटीटी से01168: 15:15 बजे, रत्नागिरी से
|01167: अगले दिन 05:00 बजे01168: अगले दिन 00:40 बजे
|01167: सप्ताह में 5 दिन (मंगल, बुध, गुरु, शनि, रवि), 12 से 26 सितंबर 202601168: बुध, गुरु, शुक्र, रवि, सोम, 13 से 27 सितंबर 2026
|01171 / 01172
|एलटीटी – सावंतवाड़ी रोड – एलटीटी
|01171: 08:20 बजे, एलटीटी से01172: 22:35 बजे, सावंतवाड़ी रोड से
|01171: उसी दिन 21:00 बजे01172: अगले दिन 11:25 बजे
|प्रतिदिन, 11 से 27 सितंबर 2026
|01185 / 01186
|एलटीटी – मडगांव जंक्शन – एलटीटी
|01185: 00:45 बजे, एलटीटी से01186: 16:30 बजे, मडगांव से
|01185: उसी दिन 14:30 बजे01186: अगले दिन 07:10 बजे
|साप्ताहिक (बुधवार), 16 और 23 सितंबर 2026
|01445 / 01446
|पुणे जंक्शन – रत्नागिरी – पुणे जंक्शन
|01445: 00:25 बजे, पुणे से01446: 17:50 बजे, रत्नागिरी से
|01445: उसी दिन 11:50 बजे01446: अगले दिन 05:20 बजे
|साप्ताहिक (मंगलवार), 15 और 22 सितंबर 2026
|01447 / 01448
|पुणे जंक्शन – रत्नागिरी – पुणे जंक्शन
|01447: 00:25 बजे, पुणे से01448: 17:50 बजे, रत्नागिरी से
|01447: उसी दिन 11:50 बजे01448: अगले दिन 05:20 बजे
|साप्ताहिक (शनिवार), 12, 19 और 26 सितंबर 2026
|01131 / 01132
|एलटीटी – सावंतवाड़ी रोड – एलटीटी
|01131: 08:45 बजे, एलटीटी से01132: 23:20 बजे, सावंतवाड़ी रोड से
|01131: उसी दिन 22:20 बजे01132: अगले दिन 11:45 बजे
|साप्ताहिक (गुरुवार और रविवार), 17, 20, 24 और 27 सितंबर 2026
|01133 / 01134
|दीवा जंक्शन – चिपलून – दीवा जंक्शन (मेमू)
|01133: 13:40 बजे, दीवा से01134: 07:30 बजे, चिपलून से
|01133: उसी दिन 21:30 बजे01134: उसी दिन 13:00 बजे
|01133: प्रतिदिन, 11 से 26 सितंबर 2026 (23 सितंबर को छोड़कर)01134: प्रतिदिन, 12 से 27 सितंबर 2026 (24 सितंबर को छोड़कर)
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए चरणबद्ध तरीके से एडवांस बुकिंग शुरू करने की घोषणा की है. यात्री रेलवे के PRS काउंटरों, IRCTC वेबसाइट/ऐप और UTS मोबाइल ऐप के जरिए अपनी टिकट बुक कर सकते हैं.
Celebrate the Ganpati Festival with Joy, Devotion, and Togetherness with Your Loved Ones!
Central Railway is running 124+124=248 trips of Ganpati festival special trains.
1) 01103 CSMT-SAWANTWADI- Sch Dep 15:30 hrs Daily, from 11.09.26 to 26.09.26.
2) 01129… pic.twitter.com/LJEukNvuDS
— DRM Mumbai CR (@drmmumbaicr) July 26, 2026
यात्रियों की आरामदायक यात्रा के लिए रेलवे ने इन गणपति स्पेशल ट्रेनों में पर्याप्त कोच की व्यवस्था की है. अधिकांश एक्सप्रेस और रिजर्व्ड स्पेशल ट्रेनें कुल 22 कोच के साथ चलेंगी, जिनमें 02 थ्री-टियर एसी, 12 स्लीपर क्लास, 06 सामान्य श्रेणी और 02 एसएलआर डिब्बे शामिल होंगे. वहीं दिवा-खेड़ (01155/01156) और दिवा-चिपळून (01133/01134) के बीच चलने वाली अनरिजर्व्ड MEMU स्पेशल ट्रेनों में 12 कोच की MEMU रैक लगाई जाएगी, जबकि LHB कोच से चलने वाली विशेष ट्रेनों के लिए कोच संरचना अलग से निर्धारित की गई है.
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