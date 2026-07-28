Ganpati Festival 2026: गणपति बप्पा के दर्शन के लिए सेंट्रल रेलवे चलाएगी 13 स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरा शेड्यूल

Ganpati Special Trains 2026: गणपति उत्सव 2026 के लिए सेंट्रल रेलवे मुंबई, पुणे और दिवा से कोंकण क्षेत्र के लिए 13 स्पेशल ट्रेनों के कुल 246 फेरे चलाएगी. 22 कोच वाली इन ट्रेनों के लिए बुकिंग 1 अगस्त से शुरू होगी.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 28, 2026, 8:39 AM IST
Ganpati special trains
गणपति स्पेशल 2026
  • सेंट्रल रेलवे गणपति उत्सव 2026 के लिए मुंबई, पुणे और दिवा से कोंकण के लिए 13 जोड़ी ट्रेनें चलाएगा.
  • एडवांस बुकिंग 1, 2 और 3 अगस्त 2026 से IRCTC वेबसाइट/ऐप और PRS काउंटरों पर शुरू होगी.
  • आरक्षित ट्रेनों में 2 AC3, 12 स्लीपर, 6 जनरल और 2 SLR कोच होंगे (MEMU ट्रेनों में 12 कोच),
  • सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी, मडगांव, खेड़ और चिपळून के लिए ट्रेनें संचालित होंगी

गणपति उत्सव (Ganpati Festival 2026) के अवसर पर कोंकण और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में अपने पैतृक गांव जाने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए मध्य रेलवे (Central Railway) ने बड़ी सौगात दी है. त्योहार के दौरान होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे मुंबई (CSMT, LTT), दिवा और पुणे से कोंकण क्षेत्र के लिए 13 जोड़ी गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है, जो कुल 246 फेरे लगाएंगी. इनमें 184 रिजर्व्ड/मिक्स स्पेशल सेवाएं और 62 अनरिजर्व्ड MEMU स्पेशल सेवाएं शामिल हैं. ये ट्रेनें सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी, मडगांव, खेड़ और चिपळून के लिए सितंबर 2026 में संचालित की जाएंगी.

ट्रेनों का शेड्यूल और रूट डिटेल्स

मध्य रेलवे ने गणपति उत्सव के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है. CSMT – सावंतवाड़ी रोड डेली स्पेशल (01103/01104) 11 से 26 सितंबर 2026 तक कुल 32 फेरों के लिए चलेगी, जो CSMT से दोपहर 15:30 बजे रवाना होगी और दादर, ठाणे, पनवेल, रोहा, खेड़, चिपळून, रत्नागिरी, कणकवली, कुडाल होते हुए सावंतवाड़ी रोड पहुंचेगी. इसी रूट पर दूसरी CSMT – सावंतवाड़ी रोड डेली स्पेशल (01151/01152) 11 से 27 सितंबर 2026 तक 34 फेरों के लिए चलेगी, जिसका प्रस्थान CSMT से मध्यरात्रि 00:25 बजे होगा.

इसके अलावा CSMT – रत्नागिरी डेली स्पेशल (01153/01154) 11 से 26 सितंबर 2026 तक 32 फेरों के लिए CSMT से सुबह 11:30 बजे रवाना होगी, जबकि LTT – सावंतवाड़ी रोड डेली स्पेशल (01171/01172) 11 से 27 सितंबर 2026 तक 34 फेरों के लिए LTT से सुबह 08:20 बजे चलेगी. यात्रियों की सुविधा के लिए दिवा – खेड़ व चिपळून MEMU स्पेशल (01155/56, 01133/34) दिवा से अनरिजर्व्ड सेवा के तौर पर चलाई जाएंगी. पुणे से कोंकण जाने वालों के लिए भी राहत है, पुणे – रत्नागिरी स्पेशल (01445/01446 और 01447/01448) पुणे से हर मंगलवार और शनिवार को रात 00:25 बजे रवाना होगी.

ट्रेन नंबर रूट प्रस्थान समय आगमन समय संचालन तिथि / आवृत्ति
01103 / 01104 मुंबई CSMT – सावंतवाड़ी रोड – मुंबई CSMT 01103: 15:30 बजे, मुंबई CSMT से01104: 04:35 बजे, सावंतवाड़ी रोड से 01103: अगले दिन 04:00 बजे01104: उसी दिन 16:40 बजे 01103: प्रतिदिन, 11 सितंबर से 26 सितंबर 202601104: प्रतिदिन, 12 सितंबर से 27 सितंबर 2026
01129 / 01130 एलटीटी – सावंतवाड़ी रोड – एलटीटी 01129: 08:45 बजे, एलटीटी से01130: 23:20 बजे, सावंतवाड़ी रोड से 01129: उसी दिन 22:10 बजे01130: अगले दिन 11:45 बजे साप्ताहिक (मंगलवार), 15 और 22 सितंबर 2026
01151 / 01152 मुंबई CSMT – सावंतवाड़ी रोड – मुंबई CSMT 01151: 00:25 बजे, मुंबई CSMT से01152: 15:35 बजे, सावंतवाड़ी रोड से 01151: उसी दिन 14:20 बजे01152: अगले दिन 04:35 बजे प्रतिदिन, 11 सितंबर से 27 सितंबर 2026
01153 / 01154 मुंबई CSMT – रत्नागिरी – मुंबई CSMT 01153: 11:30 बजे, मुंबई CSMT से01154: 04:00 बजे, रत्नागिरी से 01153: उसी दिन 20:25 बजे01154: उसी दिन 13:30 बजे 01153: प्रतिदिन, 11 से 26 सितंबर 202601154: प्रतिदिन, 12 से 27 सितंबर 2026
01155 / 01156 दीवा जंक्शन – खेड़ – दीवा जंक्शन (मेमू) 01155: 07:15 बजे, दीवा से01156: 16:00 बजे, खेड़ से 01155: उसी दिन 14:35 बजे01156: उसी दिन 22:50 बजे प्रतिदिन, 11 से 27 सितंबर 2026 (22 सितंबर को छोड़कर)
01165 / 01166 एलटीटी – मडगांव जंक्शन – एलटीटी 01165: 00:45 बजे, एलटीटी से01166: 16:30 बजे, मडगांव से 01165: उसी दिन 14:30 बजे01166: अगले दिन 07:10 बजे साप्ताहिक (मंगलवार), 15 और 22 सितंबर 2026
01167 / 01168 एलटीटी – रत्नागिरी – एलटीटी 01167: 21:00 बजे, एलटीटी से01168: 15:15 बजे, रत्नागिरी से 01167: अगले दिन 05:00 बजे01168: अगले दिन 00:40 बजे 01167: सप्ताह में 5 दिन (मंगल, बुध, गुरु, शनि, रवि), 12 से 26 सितंबर 202601168: बुध, गुरु, शुक्र, रवि, सोम, 13 से 27 सितंबर 2026
01171 / 01172 एलटीटी – सावंतवाड़ी रोड – एलटीटी 01171: 08:20 बजे, एलटीटी से01172: 22:35 बजे, सावंतवाड़ी रोड से 01171: उसी दिन 21:00 बजे01172: अगले दिन 11:25 बजे प्रतिदिन, 11 से 27 सितंबर 2026
01185 / 01186 एलटीटी – मडगांव जंक्शन – एलटीटी 01185: 00:45 बजे, एलटीटी से01186: 16:30 बजे, मडगांव से 01185: उसी दिन 14:30 बजे01186: अगले दिन 07:10 बजे साप्ताहिक (बुधवार), 16 और 23 सितंबर 2026
01445 / 01446 पुणे जंक्शन – रत्नागिरी – पुणे जंक्शन 01445: 00:25 बजे, पुणे से01446: 17:50 बजे, रत्नागिरी से 01445: उसी दिन 11:50 बजे01446: अगले दिन 05:20 बजे साप्ताहिक (मंगलवार), 15 और 22 सितंबर 2026
01447 / 01448 पुणे जंक्शन – रत्नागिरी – पुणे जंक्शन 01447: 00:25 बजे, पुणे से01448: 17:50 बजे, रत्नागिरी से 01447: उसी दिन 11:50 बजे01448: अगले दिन 05:20 बजे साप्ताहिक (शनिवार), 12, 19 और 26 सितंबर 2026
01131 / 01132 एलटीटी – सावंतवाड़ी रोड – एलटीटी 01131: 08:45 बजे, एलटीटी से01132: 23:20 बजे, सावंतवाड़ी रोड से 01131: उसी दिन 22:20 बजे01132: अगले दिन 11:45 बजे साप्ताहिक (गुरुवार और रविवार), 17, 20, 24 और 27 सितंबर 2026
01133 / 01134 दीवा जंक्शन – चिपलून – दीवा जंक्शन (मेमू) 01133: 13:40 बजे, दीवा से01134: 07:30 बजे, चिपलून से 01133: उसी दिन 21:30 बजे01134: उसी दिन 13:00 बजे 01133: प्रतिदिन, 11 से 26 सितंबर 2026 (23 सितंबर को छोड़कर)01134: प्रतिदिन, 12 से 27 सितंबर 2026 (24 सितंबर को छोड़कर)

गणपति स्पेशल ट्रेन टिकट बुकिंग शेड्यूल

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए चरणबद्ध तरीके से एडवांस बुकिंग शुरू करने की घोषणा की है. यात्री रेलवे के PRS काउंटरों, IRCTC वेबसाइट/ऐप और UTS मोबाइल ऐप के जरिए अपनी टिकट बुक कर सकते हैं.

  • 01 अगस्त 2026 से बुकिंग: ट्रेन नंबर 01154, 01168, 01446 और 01448 (इसके साथ 01153, 01167, 01445, 01447) के लिए आरक्षण खिड़की खुलेगी.
  • 02 अगस्त 2026 से बुकिंग: ट्रेन नंबर 01166 और 01186 (तथा 01165, 01185) के लिए बुकिंग उपलब्ध होगी.
  • 03 अगस्त 2026 से बुकिंग: ट्रेन नंबर 01104, 01130, 01152, 01172 और 01132 (तथा 01103, 01129, 01151, 01171, 01131) के लिए रिजर्वेशन विंडो शुरू होगी.

यात्रियों की आरामदायक यात्रा के लिए रेलवे ने इन गणपति स्पेशल ट्रेनों में पर्याप्त कोच की व्यवस्था की है. अधिकांश एक्सप्रेस और रिजर्व्ड स्पेशल ट्रेनें कुल 22 कोच के साथ चलेंगी, जिनमें 02 थ्री-टियर एसी, 12 स्लीपर क्लास, 06 सामान्य श्रेणी और 02 एसएलआर डिब्बे शामिल होंगे. वहीं दिवा-खेड़ (01155/01156) और दिवा-चिपळून (01133/01134) के बीच चलने वाली अनरिजर्व्ड MEMU स्पेशल ट्रेनों में 12 कोच की MEMU रैक लगाई जाएगी, जबकि LHB कोच से चलने वाली विशेष ट्रेनों के लिए कोच संरचना अलग से निर्धारित की गई है.

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About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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