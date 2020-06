नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश में एक बार फिर गैस रिसाव का मामला सामने आया है. यहां एक फैक्ट्री में गैस रिसाव के कारण 2 लोगों की मौत हो चुकी है. साथ ही अन्य 4 लोगों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. खबरों के अनुसार मरने वाले में फैक्ट्री शिफ्ट इंचार्ज नरेंद्र और एक अन्य एम गौरी शंकर नाम का शख्स शामिल है. 29 जून की रात घटी इस घटना में 4 लोगों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस मामले पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने संज्ञान लिया है. Also Read - फार्मा कंपनी में गैस रिसाव से मचा हड़कंप, कई दमकलों की हुई तैनाती, जांच जारी

बता दें कि गैस लीक की घटना परवदा स्थित जवाहर लाल नेहरू फार्मा सिटी में घटी है. देर रात सैनार लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था. बेंजी मेडिजोल Benzi Medizol नाम की जहरीली गैस के लीक होने के कारण इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और घटना की जांच की जा रही है. साथ ही हादसे में शामिल लोगों से पूछताछ की जा रही है. Also Read - LG पॉलिमर्स इंडिया के संयंत्र में प्रदर्शन करने जा रहे वाम दलों के कई कार्यकताओं के खिलाफ FIR

Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy has enquired about the accident at Sainar Life Sciences Pharma company at Parawada, Visakhapatnam. Accident occurred due to leakage at 11.30 PM last night. Factory was shut down immediately as a precautionary measure: Andhra Pradesh CM’s Office https://t.co/ogbuc3QfoY Also Read - Vizag Gas Leak: विशाखापट्टनम में गांवों को खाली कराने का काम जारी, देखें अभी के हालात, Photos

— ANI (@ANI) June 30, 2020