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होर्मुज से ठप हुई गैस की सप्लाई तो भारत ने किया इस देश का रुख, खाड़ी देशों से ज्यादा LPG अब यहां से आ रही है

S&P ग्लोबल एनर्जी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के लिए US से LPG की लोडिंग बढ़ रही है. अब अमेरिका से आने वाली गैस की मात्रा पारंपरिक खाड़ी आपूर्तिकर्ताओं से आने वाली मात्रा से भी ज्यादा हो गई है.

Published date india.com Published: March 20, 2026 2:00 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(PTI File Photo)
(PTI File Photo)

LPG crisis in India: ईरान युद्ध के कारण भारत में भी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) संकट देखने को मिल रहा है. पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते आने वाले कच्चे तेल और गैस की सप्लाई रुक गई है. सप्लाई चेन में आई इस रुकावट का सीधा असर भारत पर भी पड़ा है. भारत की LPG खपत में खाड़ी क्षेत्र का हिस्सा 60 प्रतिशत है. अब युद्ध के कारण भारत ने विकल्प के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर रुख किया है.

अमेरिका से LPG की लोडिंग बढ़ रही है

S&P ग्लोबल एनर्जी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के लिए US से LPG की लोडिंग बढ़ रही है. अब अमेरिका से आने वाली गैस की मात्रा पारंपरिक खाड़ी आपूर्तिकर्ताओं से आने वाली मात्रा से भी ज्यादा हो गई है. S&P ग्लोबल एनर्जी के नोट में बताया गया है कि खाड़ी से 5 मार्च को भारत की साप्ताहिक LPG आयात मात्रा 322,000 मीट्रिक टन रही. इसके बाद ये घटकर 265,000 मीट्रिक टन रह गई. 19 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में पश्चिम एशिया से भारत आने वाली LPG की मात्रा घटकर मात्र 89,000 मीट्रिक टन रह गई. यह भारत के कुल आयात का केवल 34 प्रतिशत हिस्सा है, जो जनवरी के बाद से सबसे कम है.

19 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में दूसरे स्रोतों से सप्लाई बढ़कर 176,000 मीट्रिक टन हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत ने 2026 के पहले दो महीनों में अमेरिका से लगभग 480,000 LPG आयात की है.

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि मार्च के पहले पखवाड़े में, LPG की खपत में भारी गिरावट देखी गई है. इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक, 1 मार्च से 15 मार्च के बीच LPG की खपत पिछले साल की इसी अवधि के 1.387 मिलियन टन के मुकाबले घटकर 1.147 मिलियन टन रह गई.

गैस संकट पर भारत सरकार ने क्या कहा?

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इस मामले पर दैनिक ब्रीफिंग में कहा कि युद्ध के कारण स्थिति चिंताजनक जरूर है, लेकिन देश में किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर गैस खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं है. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर 94 प्रतिशत तक पहुंच गई है और करीब 83 प्रतिशत सिलेंडर डिलीवरी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के जरिए की जा रही है. उन्होंने कहा कि घबराहट में की जाने वाली बुकिंग में भी कमी आई है.

सुजाता शर्मा ने ये भी बताया कि अब देश का लगभग 70 प्रतिशत तेल आयात मिडिल ईस्ट के बाहर के देशों से हो रहा है. इनमें अमेरिका, रूस और अफ्रीकी देश जैसे नाइजीरिया शामिल हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि जहां तक संभव हो, लपीजी की जगह पीएनजी का इस्तेमाल करें.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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