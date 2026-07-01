पैन कार्ड, वोटर कार्ड समेत शख्स के पास थे 15 भारतीय ID प्रूफ, फिर भी कोर्ट ने बता दिया विदेशी

Indian Citizenship: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में असम के एक शख्स को विदेशी माना है, जबकि उसके पास 5 भारतीय ID प्रूफ थे. इसके बावजूद वो अपनी नागरिकता वैध साबित नहीं कर पाया.

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 1, 2026, 4:28 PM IST
indian citizenship
indian citizenship (Image: AI)
  • पंद्रह दस्तावेज भी नागरिकता साबित नहीं कर सके
  • नाम और उम्र में कई अंतर मिले
  • हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला सही माना
  • याचिका खारिज, नहीं मिली किसी तरह राहत

Indian Citizenship: असम के एक शख्स को पैन कार्ड, वोटर कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट समेत 15 भारतीय दस्तावेज दिखाने के बाद भी राहत नहीं मिली. गुवाहाटी हाईकोर्ट ने विदेशी ट्रिब्यूनल के पुराने फैसले को सही माना और कहा कि सिर्फ दस्तावेज दिखाना या खुद बयान देना नागरिकता साबित करने के लिए काफी नहीं है. अदालत के मुताबिक, दस्तावेजों में मौजूद जानकारी एक-दूसरे से मेल खाना भी जरूरी है. इसलिए शख्स की याचिका खारिज कर दी गई.

परिवार के रिकॉर्ड से साबित करने की कोशिश

याचिका दाखिल करने वाले शख्स ने बताया कि वह दिहाड़ी मजदूर है और किराए के घर में रहता है. उसने कहा कि उसके परिवार का नाम 1951 के एनआरसी रिकॉर्ड और पुराने वोटर लिस्ट में दर्ज था. परिवार कई साल पहले नदी कटाव की वजह से एक गांव से दूसरे गांव चला गया था. उसने दावा किया कि अलग-अलग गांवों में रहने के बावजूद परिवार के नाम लगातार सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होते रहे. अपनी पहचान साबित करने के लिए उसने स्कूल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, वोटर आईडी और दूसरे सरकारी दस्तावेज अदालत में पेश किए.

और पढ़ें: Explainer: आधार, वोटर ID और पासपोर्ट नहीं हैं नागरिकता का सबूत! फिर भारतीय होने का क्या है कानूनी सबूत

ट्रिब्यूनल को रिकॉर्ड में मिले कई अंतर

विदेशी ट्रिब्यूनल ने जांच के दौरान कई रिकॉर्ड की तुलना की. इसमें नाम, उम्र और गांव की जानकारी में अंतर सामने आया. कुछ लोगों के नाम परिवार से जुड़े होने का कोई साफ सबूत नहीं मिला. वहीं, एक ही व्यक्ति की उम्र अलग-अलग वोटर लिस्ट में अलग दर्ज थी. रिकॉर्ड में धुबाकुरा, घुगुडोबा और हाशदोबा जैसे तीन अलग-अलग गांवों का भी जिक्र था. ट्रिब्यूनल ने माना कि ये अलग-अलग परिवार हो सकते हैं. इसी वजह से पेश किए गए दस्तावेज नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माने गए.

वकील ने दी यह दलील, लेकिन नहीं मिली राहत

शख्स के वकील ने अदालत में कहा कि नाम की स्पेलिंग में छोटे बदलाव आम बात हैं और सिर्फ इसी वजह से किसी की नागरिकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता. उन्होंने यह भी कहा कि शख्स के पिता ने गवाही देकर उसे अपना बेटा बताया था, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इस बयान को महत्व नहीं दिया. वकील ने एनआरसी रिकॉर्ड को भी भरोसेमंद बताया. इसके बावजूद हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने उपलब्ध सबूतों की सही तरीके से जांच की है. अदालत को फैसले में कोई कानूनी गलती नहीं मिली. इसलिए याचिका खारिज कर दी गई और ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा गया.

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत यह साबित करने की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होती है कि वह भारतीय नागरिक है. अदालत ने माना कि इस मामले में पेश किए गए 15 दस्तावेज और मौखिक गवाही इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए काफी नहीं थे. रिकॉर्ड में मौजूद अंतर और परिवार से जुड़े सबूतों की कमी को देखते हुए अदालत ने विदेशी ट्रिब्यूनल के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया. अब इस मामले में आगे की कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाएगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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