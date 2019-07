मुंबईः कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा के अगले ही दिन बृहस्पतिवार को राहुल गांधी मुंबई पहुंचे. वह यहां RSS की कथित मानहानि के एक मामले में स्थानीय अदालत में पेश हुए. अदालत ने राहुल गांधी को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. राहुल ने अदालत से कहा कि वे इस मामले में दोषी नहीं हैं. राष्ट्रीय स्वयं संघ के एक कार्यकर्ता ने समाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार रहीं गौरी लंकेश की हत्या के साथ संघ का नाम जोड़ने को लेकर गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

Defamation case filed against Rahul Gandhi for allegedly linking Gauri Lankesh’s murder with “BJP-RSS ideology”: Rahul Gandhi pleads not guilty. He has been released on Rs 15000 surety amount. Ex MP Eknath Gaikwad has given surety for Rahul Gandhi. pic.twitter.com/QVGlntFi2L

— ANI (@ANI) July 4, 2019