पूर्व भारतीय क्रिकेट (Indian Cricketer) और पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा (BJP) सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है. दिल्ली पुलिस की तरफ से यह जानकारी दी गई है. दिल्ली पुलिस ने बताया, ‘BJP सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को कथित तौर पर ‘ISIS कश्मीर’ से दूसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है. उनके आवास के बाहर के फुटेज वाला एक वीडियो भी धमकी वाले ई-मेल के साथ संलग्न है. इससे पहले गौतम गंभीर ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) में गंभीर ने धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई थी. गौतम गंभीर के अनुसार उन्हें यह धमकी आईएसआईएस कश्मीर (ISIS Kashmir) नाम से दी जा रही है.Also Read - Delhi Violence: पुलिस को झटका, कोर्ट ने दंगों की जांच की तफ्तीश के दिए आदेश, पूछा- किसे बचाने की कोशिश की?

BJP MP & former Cricketer Gautam Gambhir has allegedly received a second death threat from 'ISIS Kashmir'. A video containing footage from outside his residence is also attached with the threat e-mail: Delhi Police

— ANI (@ANI) November 24, 2021